De CAC 40-index handelde de afgelopen maanden binnen een krappe bandbreedte, omdat de zorgen over de Europese en Chinese economieën aanhielden. De index handelde vrijdag op €7.215, een paar punten boven het dieptepunt van deze week op €7.163. Het heeft zich dit jaar met ruim 4,20% teruggetrokken ten opzichte van het hoogste niveau.

Zwakte van de Chinese economie

De CAC 40 en de Duitse DAX zijn twee van de grootste aandelenindices in Europa. Ze volgen enkele van de grootste bedrijven in de regio, zoals LVMH, Volkswagen en Total Energies.

Daarom, zoals ik in dit rapport schreef op de DAX wordt de CAC 40-index vooral beïnvloed door de prestaties van Europa, China en de Verenigde Staten. Ten eerste behalen de grootste bedrijven in de index, zoals LVMH, L’oreal, Hermes, TotalEnergies en Sanofi, het grootste deel van hun omzet internationaal.

Uit de meest recente economische cijfers blijkt dat het niet goed gaat met de Chinese en Europese economieën. In China brokkelt de vastgoedsector af, terwijl de consumentenbestedingen en de export zijn gedaald. De jeugdwerkloosheid is naar een recordhoogte gestegen, terwijl de directe buitenlandse investeringen (FDI) zijn afgenomen.

Europese economische crisis

Dezelfde trend doet zich voor in Europa, waar de economie van landen als Duitsland en Frankrijk niet zo snel groeit. In Duitsland is het bbp de afgelopen twee kwartalen op rij gekrompen. Dezelfde langzame groei vindt plaats in andere Europese economieën zoals Nederland en België.

De implicatie van dit alles is dat veel onderdelen van de CAC 40-index een langzame groei zullen kennen. Dit verklaart waarom bedrijven als LVMH, Kering, Hermes en L’Oreal hun aandelen dit jaar van hun hoogste niveau hebben zien terugtrekken. De marktkapitalisatie van LVMH is gedaald van ruim €500 miljard naar €364 miljard.

De CAC 40-index heeft het ook moeilijk vanwege de aanhoudende liquiditeitsproblemen in Europa nu de geldhoeveelheid daalt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Europese geldhoeveelheid voor het eerst in dertien jaar is gedaald als gevolg van de stijgende rente. Als gevolg hiervan vinden veel bedrijven het moeilijk om goedkoop kapitaal aan te trekken, net als in het tijdperk van lage rentetarieven.

De meeste componenten van de CAC 40-index stonden de afgelopen maand in het rood. De slechtst presterende bedrijven zijn bedrijven als Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH en Alstom. Aan de andere kant waren de best presterende bedrijven in de index Orange, TotalEnergies, Michelin en Capgemini.

Vooruitzicht CAC 40-index

Uit de daggrafiek blijkt dat de CAC 40-index zich de afgelopen maanden binnen een krappe bandbreedte bevond. In deze periode bleef de index tussen de belangrijke steun- en weerstandsniveaus van €7.070 en €7.508. Het is ook iets onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde gekomen en ligt iets boven het retracementpunt van 23,6%.

Daarom zal de CAC 40-index de komende weken waarschijnlijk binnen dit bereik blijven. Het zijn de twee S&R-niveaus die u in de gaten moet houden. Een door volume ondersteunde beweging boven de weerstand van €7.508 opent de mogelijkheid om naar het YTD-hoogtepunt van €7.600 te gaan. Aan de andere kant zal een daling onder de steun van €7.070 tot meer neerwaartse effecten leiden.