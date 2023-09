Japanse aandelen trokken zich vrijdag licht terug, nadat beleggers nadachten over de meest recente rentebesluiten van de Federal Reserve en de Bank of Japan (BoJ). De nauwlettend in de gaten gehouden Nikkei 225-index daalde naar ¥32.160, het laagste niveau sinds 29 augustus. Het is met ruim 3,5% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Het USD/JPY -paar zette zijn herstel voort.

Besluit van de Bank of Japan

Beleggers hebben zich deze week geconcentreerd op de acties van de belangrijkste centrale banken. In de VS zorgde de Federal Reserve voor een agressieve pauze. Het liet de rente ongewijzigd tussen 5,25% en 5,50% en liet doorschemeren dat het later dit jaar nog een renteverhoging van 0,25% zal doorvoeren. De bank voorspelde ook dat de rente langer op een hoog niveau zal moeten blijven.

In Europa lieten de Zwitserse Nationale Bank (SNB) en de Bank of England (BoE) de rente ongewijzigd. Economen hoopten dat de bank de rente met 0,25% zou verhogen. In Indonesië besloot de centrale bank de rente met 0,25% te verlagen.

De Nikkei 225-index daalde en maakte vervolgens een deel van de verliezen goed, nadat de Bank of Japan de rente ongewijzigd liet op -0,10%. Het liet ook zijn programma voor beheersing van de rentecurve intact, in die zin dat het de 10-jaars rente laat schommelen tussen -0,50% en 0,5%.

Het besluit van de BoJ kwam kort nadat de statistieken van het land sterke gegevens over de consumenteninflatie hadden gepubliceerd. De totale consumentenprijsindex steeg in augustus met 3,2%, terwijl de kern-CPI naar 3,1% steeg. De inflatie is de afgelopen maanden boven de doelstelling van de BoJ van 2,0% gebleven.

Analisten zijn dan ook van mening dat de BoJ uiteindelijk de rente zal verhogen, vooral als de Japanse yen naar 150 daalt.

De Fed was de grootste katalysator voor de Nikkei 225-index, omdat deze liet doorschemeren dat de rente voor een langere periode hoger zou blijven. In de nasleep trokken Amerikaanse aandelenindices zoals de Dow Jones, Nasdaq 100 en S&P 500 zich drie dagen op rij terug.

De best presterende Nikkei 225-indexbedrijven in de afgelopen 30 dagen waren Mitsui Engineering, Kobe Steel, Mazda Motor, Sumitomo Mitsui Financial en Eneos Holdings. Al deze aandelen zijn de afgelopen 30 dagen met meer dan 20% gestegen. De grootste achterblijvers waren daarentegen bedrijven als Advantest, Shiseido, Daiichi Sankyo en Yamaha.

Voorspelling Nikkei 225-index

Uit de daggrafiek blijkt dat de Nikkei 225-index de afgelopen maanden in een krappe bandbreedte heeft gezeten. Na een piek van ¥33.796 in juni, op een hoogtepunt in tientallen jaren. Het heeft een patroon gevormd dat lijkt op een drievoudig toppatroon. De index is ook onder de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gezakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar beneden is gedaald.

Daarom zal de Nikkei-index de komende dagen waarschijnlijk binnen deze bandbreedte blijven. Het blijft op het belangrijkste ondersteuningsniveau van ¥32.000. Een verdere rally van de Nikkei 225-index zal worden bevestigd als de prijs boven de belangrijkste weerstand van ¥33.796 komt.