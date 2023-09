Nike Q1 winst: ‘Ik denk dat dit merk nog steeds erg solide is’

Nike Inc (NYSE: NKE) vertoont op langere termijn een stijgende trend, ook al bleven de inkomsten in het eerste fiscale kwartaal achter bij de schattingen van Street.

Waarom houden de aandelen Nike stand?

Het aandeel blijft veerkrachtig, vooral omdat de schoenengigant ruim boven de verwachtingen presteerde op het gebied van de winst.

Nike sloot het eerste kwartaal af met voorraden van $8,7 miljard, of een daling van 10% op jaarbasis. Bij CNBC’s “Worldwide Exchange” zei Brian Nagel, een senior analist van Oppenheimer, vandaag:

Het sentiment over Nike is te negatief geworden. Ik denk dat dit merk nog steeds erg solide is, de verkoop blijft op peil en ik denk dat de winst de komende kwartalen zal verbeteren.

Het merk Nike steeg in het onlangs afgesloten kwartaal met 3,0%, vooral dankzij de sterke positie in Azië, inclusief China. Hoewel zowel het gelijknamige merk als ‘Converse’ aanzienlijke zwakte kenden in Noord-Amerika.

Opmerkelijke cijfers in Nike’s winstpublicatie over Q1

Inkomsten $1,45 miljard, vergeleken met $1,47 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg in het eerste kwartaal met 1,0% naar 94 cent

Aangepaste EPS gedrukt op 94 cent volgens het persbericht

De omzet steeg met 2,0% op jaarbasis tot $12,94 miljard

De consensus was 76 cent per aandeel op een omzet van $13 miljard

Nike rapporteerde in het eerste kwartaal een daling van de brutomarge met 10 basispunten tot 44,2%. Toch voegde Nagel van Oppenheimer toe:

De verzendkosten zijn dramatisch gedaald en liggen in sommige gevallen onder het niveau van vóór de pandemie. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de boekhouding de achterstand inhaalt. We zullen de komende kwartalen betere brutomarges zien.

Vandaag Nike aandelen kopen?

Andere opmerkelijke cijfers in het winstrapport zijn onder meer een groei van 6,0% op jaarbasis bij Nike Direct en een stijging van 2,0% in de digitale verkoop van het merk Nike.

Op valutaneutrale basis daalden de groothandelsinkomsten met 7,0 miljard dollar op jaarbasis met 1,0%. Volgens Brian Nagel echter:

Nike zit heel erg op de hoogte van het innovatiespel. Deze merken [On Running, Hoka] zijn erg klein en Nike is erg groot. Ik maak me niet al te veel zorgen over de verschuiving van het marktaandeel.

Hij ziet de sterke dollar ook niet als een tegenwind voor het in New York genoteerde bedrijf. De kooprating van Oppenheimer voor het aandeel Nike is gekoppeld aan een koersdoel van $150, wat vanaf nu een stijging van ongeveer 65% suggereert.