De tarweprijs zette deze week de uitverkoop voort, omdat de zorgen over vraag en aanbod aanhielden. De prijs crashte maandag naar een dieptepunt van $533, het laagste niveau sinds september 2020. De prijs is met ruim 59% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in maart 2022, waardoor het een van de slechtst presterende grondstoffen ter wereld is.

De tarweprijs is ingestort, zelfs terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurde en de droogte tot aanbodtekorten leidde. Een belangrijk onderwerp onlangs was de Zwarte Zee-deal die twee maanden geleden eindigde. Dit was een belangrijke deal die Oekraïne in staat stelde zijn tarwekorrels veilig internationaal te transporteren.

Tegelijkertijd hebben veel Europese landen die tarwe produceren, zwaar weer doorgemaakt. Enkele van de meest getroffen landen zijn Griekenland, Spanje en Italië. In een verklaring zegt de Monitoring Agricultural Resources (MARS) dat de tarweopbrengst dit jaar 5,8 ton per hectare zal bedragen.

Andere landen, zoals Australië en de Verenigde Staten, zien lagere rendementen. Daarentegen doet Rusland, de grootste tarwe-exporteur, het goed. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Russische tarweproductie dit jaar is gestegen en daarmee de scherpe daling in Oekraïne heeft gecompenseerd.

De meest recente aanleiding voor de uitverkoop van de tarweprijs was een rapport van de USDA. In een verklaring zei het ministerie dat de VS een hogere binnenlandse productie en voorraden zullen hebben dan verwacht. Het verwacht nu dat de VS 1,81 miljard bushels zullen oogsten, 78 miljoen meer dan verwacht. De VS hadden ook meer dan 1,78 miljard tarwevoorraden.

Voorspelling tarweprijs

De daggrafiek laat zien dat de tarweprijs in juli en augustus een dubbel toppatroon vormde op $764,4. In technische analyse is dit patroon een van de meest bearish signalen op de markt. Nu is tarwe onder de belangrijkste steun gezakt op $609,8, de neklijn van het double-top patroon.

Tarwe is ook onder de belangrijke steun gedoken op $583,1, het laagste punt op 31 mei. Het belangrijkste is dat tarwe onder de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden is gedaald, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het oversoldniveau is gekomen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor tarwe, althans op de korte termijn, relatief bearish, waarbij het volgende niveau op $500 ligt. Een doorbraak onder de $500 zal tot meer nadelen leiden, aangezien verkopers de belangrijkste steun op $450 richten. Op de lange termijn zullen de tarweprijzen zich herstellen naarmate de vraag blijft stijgen en de gevolgen van de klimaatverandering groter worden.