Beleggers dumpen hun goudactiva terwijl de prijzen blijven dalen. De nauwlettend in de gaten gehouden iShares Gold Trust (IAU) en SPDR Gold Trust (GLD) ETF’s hebben nu de afgelopen vier maanden op rij een uitstroom gekend en de situatie wordt steeds erger.

De uitstroom van IAU, GLD en GDX gaat door

Copy link to section

Uit gegevens verzameld door ETF.com blijkt dat de iShares Gold Trust, die ruim $24,7 miljard aan activa heeft, in september ruim $1,1 miljard verloor, na een verlies van $875 miljoen in augustus en $271 miljoen in juli. In totaal heeft het fonds dit jaar ruim $2,1 miljard verloren. Het heeft in vijf van de afgelopen negen maanden verlies gemaakt.

Hetzelfde geldt voor de SPDR Gold Trust Trust, de grootste op goud gerichte ETF, met meer dan $52,2 miljard aan activa. Net als de IAU ETF verloor het fonds in september ruim $998 miljoen, na een verlies van $1,4 miljard in augustus. Dit jaar heeft het fonds ruim 2,4 miljard dollar verloren.

Goudmijn ETF’s zagen de afgelopen maanden ook een aanzienlijke uitstroom. De nauwlettend in de gaten gehouden VanEck Gold Miner ETF (GDX) verloor in september ook meer dan $327 miljoen. Dit jaar heeft het meer dan $664 miljoen verloren.

Beleggers dumpen goud-ETF’s vanwege de dalende prijzen. De goudprijs is gedaald naar $1847, het laagste niveau sinds 10 maart. De koers is met ruim 11,37% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar, wat betekent dat er sprake is van een correctie.

Stijging van de Amerikaanse dollarindex zet door

Copy link to section

De uitverkoop van goud vond plaats op een moment dat de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar het hoogste punt in meerdere maanden van $106,7 is gestegen. De dollar is dit jaar met ruim 6% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. De comeback zette zich voort na de sterke Amerikaanse inflatiecijfers, gevolgd door de agressieve Federal Reserve.

Tijdens de bijeenkomst in september besloot de Fed de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. Het wees ook op een nieuwe renteverhoging van 0,25% tijdens de komende bijeenkomst, wat hen naar het hoogste punt in decennia zal duwen.

https://www.youtube.com/watch?v=U7n4v3HHdZ8u0026amp;pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

De IAU-, GLD- en GDX-ETF’s zagen ook een uitstroom omdat aandelen en obligaties bleven dalen. De belangrijkste langetermijnobligatie ETF’s zoals TLT, VGLX en BND aandelen kelderden naar het laagste punt in jaren. Op dezelfde manier zijn belangrijke indices zoals de Russell 2000, Dow Jones en de Nasdaq 100-indices de afgelopen maanden scherp gedaald.

De IWM ETF, die de small-cap Russell 2.000-index volgt, is met ruim 12% gedaald ten opzichte van het hoogste punt sinds het begin van het jaar, omdat veel bedrijven het moeilijk hebben in een omgeving met een hoog risico.

Daarom hebben de prestaties van goud vragen doen rijzen over de rol van goud als veilige haven en als bescherming tegen inflatie.