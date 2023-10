Tilray Inc (NASDAQ: TLRY) is goed gepositioneerd, ook al is cannabis niet volledig gelegaliseerd in de Verenigde Staten, aldus de Chief Executive – Irwin Simon.

Tilray heeft groeimogelijkheden gediversifieerd

Een federale goedkeuring zal zeker als een sterke katalysator voor Tilray dienen.

Maar zelfs zonder goedkeuring zal het op de Nasdaq genoteerde bedrijf positief blijven verrassen, omdat het nu kan profiteren van een gediversifieerde reeks groeimogelijkheden die veel verder gaan dan marihuana, voegde Simon vandaag toe in een CNBC-interview.

Woensdag rapporteerde het Canadese bedrijf een recordomzet voor zijn eerste financiële kwartaal – en hoewel het meer geld verloor dan verwacht, haalde de Chief Executive zijn schouders op omdat het grootste deel ervan “non-cash” was.

In het eerste kwartaal bleef Tilray Inc zijn marktaandeel in Canada uitbreiden, wat tot nu toe de enige markt is die zowel recreatief als medicinaal gebruik van wiet volledig heeft gelegaliseerd.

Tilray Inc breidt uit in eten en bier

Tilray is druk bezig geweest met aankopen om zijn voetafdruk in voedingsvoedingsmiddelen, bier en bourbon uit te breiden. Het is nu de vijfde grootste ambachtelijke brouwer.

CEO Irwin Simon is ervan overtuigd dat deze categorieën de zwakte in verband met de Amerikaanse legalisatie zullen helpen compenseren, vooral omdat hij op zoek blijft naar meer kansen op dat gebied.

Om de zwakte van de aandelen aan te pakken, die in minder dan een maand ongeveer 35% zijn verloren, zei hij vanochtend in “Squawk on the Street”:

We bouwen een bedrijf. Toen ik hier aankwam, waren we een bedrijf van $50 miljoen. We zijn nu op weg om een miljardenbedrijf te worden. We hebben een geweldige strategie, geweldige merken en op een dag zullen investeerders dat beseffen.