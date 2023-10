De aandelenkoers van het Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETF is de afgelopen dagen teruggevallen, omdat de prijs van ruwe olie zich heeft teruggetrokken. Het fonds is gedaald van het hoogste punt van $92,95, het jaar tot nu toe in september, naar $85. Het staat nu op het laagste niveau sinds 8 augustus.

Prijs van ruwe olie is gedaald

Copy link to section

Het Energy Select Sector SPDR Fund is een toonaangevende ETF die de grootste bedrijven in de olie- en gassector volgt. Het volgt precies de Energy Select Sector Index, die is samengesteld uit de grootste energiebedrijven in de S&P 500-index.

De grootste onderdelen van het bedrijf zijn Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips en Marathon Petroleum. Een belangrijke uitdaging voor het fonds is dat de tien grootste bedrijven meer dan 70% van het fonds voor hun rekening nemen.

Exxon Mobil is goed voor 23,64% van het fonds, terwijl Chevron 18,85% in handen heeft. Dit betekent dat een groot probleem in het fonds grote gevolgen kan hebben voor de ETF.

In de meeste periodes reageert de XLE ETF op de prijs van ruwe olie. Dit verklaart waarom het fonds zich de afgelopen dagen heeft teruggetrokken. Brent, de mondiale benchmark, is gecrasht van het hoogtepunt van vorige maand van $95 naar $84,55. West Texas Intermediate (WTI) is gedaald naar $82,82 omdat de zorgen over de vraag aanhouden.

Toch bestaat de kans dat het fonds de komende maanden zal blijven stijgen. Ten eerste zou de huidige uitverkoop van ruwe olie tijdelijk kunnen zijn vanwege de stijgende vraag over de hele wereld. Het IEA is van mening dat de dagelijkse vraag naar olie ruimschoots zal stijgen 101 miljoen vaten per dag. Het verwacht dat de vraag naar olie met ruim 1 miljoen vaten per dag zal groeien.

Het aanbod groeit niet zo snel. Ten eerste lijkt het erop dat OPEC+ vastbesloten is de olieprijzen langer hoog te houden door de productie te verlagen. Analisten bij JP Morgan verwachten dat de prijs van ruwe olie in 2024 naar $150 zal stijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=giqZrscRv6Qu0026amp;pp=ygUNSlAgTU9yZ2FuIG9pbA%3D%3D

Ten tweede zullen bedrijven in de XLE ETF blijven profiteren zolang de olie een tijdje boven de $70 blijft.

Voorspelling XLE ETF aandelenkoers

Copy link to section

XLE-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat het Energy Select Sector SPDR Fund in september piekte op $92,95, terwijl de prijs van ruwe olie enorm steeg. Deze prijs was belangrijk omdat hij iets boven de belangrijkste weerstand lag op $91,25, het hoogste punt in november 2022.

Nu zijn de aandelen naar beneden gegaan en onder de belangrijke steun van $86,30 gekomen, de hoogste swing op 12 april. De index is ook gedaald tot onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt belandde.

Daarom zal de XLE ETF waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op $80,9, de onderkant van de stijgende trendlijn. Deze lijn verbindt het laagste niveau sinds juli 2022. Een beweging naar dit niveau zal waarschijnlijk de bullish trend hervatten.