Aandelenkoers Metro Bank: is dit de volgende Credit Suisse, SVB?

De aandelenkoers van Metro Bank (LON: MTRO) kroop vrijdag terug toen sommige beleggers probeerden de dip te kopen. Het aandeel herstelde zich met ruim 6% en kwam uit op 40p. Toch heeft het zich dit jaar met meer dan 75% teruggetrokken ten opzichte van zijn hoogste niveau, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan 70 miljoen pond.

Daar gaan we weer

De banksector krijgt dit jaar te maken met veel tegenwind. De liquiditeit droogt op nu spaarders hun geld verplaatsen naar de hoger renderende geldmarktfondsen. Uit een in augustus gepubliceerd rapport bleek dat de deposito’s bij de Big Four met meer dan 80 miljard pond waren gedaald, de sterkste daling in meer dan vier kwartalen.

Deze uitdagingen treffen de meeste banken, maar kleinere banken zoals Metro Bank zijn het meest kwetsbaar. Donderdag schreef ik dat de bank Morgan Stanley had gecontracteerd om haar te helpen extra kapitaal aan te trekken via obligaties en aandelen. In totaal probeert de bank minstens 600 miljoen pond op te halen om haar kapitaalniveau te verhogen.

Beleggers haten kapitaalverhogingen, vooral door banken. Zoals u zich herinnert, ging de Silicon Valley Bank (SVB) in maart failliet toen zij plannen aankondigde om kapitaal aan te trekken. De bank kampte met een lage liquiditeit vanwege de enorme blootstelling aan langlopende staatsobligaties die kelderden.

Metro Bank wordt ook met andere uitdagingen geconfronteerd. Het belangrijkste is dat het er niet in is geslaagd de toezichthouders ervan te overtuigen dat het zijn interne modellen kan gebruiken om te beoordelen hoeveel kapitaal het nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat het in het nadeel is wanneer het concurreert met grotere banken als Lloyds en Barclays.

Is Metro Bank een goed aandeel om te kopen?

In mijn laatste artikel over Metro Bank merkte ik op dat de aandelen sterk ondergewaardeerd en oververkocht waren. Ik heb beleggers echter ook aangeraden het aandeel te vermijden vanwege de toenemende risico’s in de sector.

De geschiedenis laat zien dat beleggers een bank in moeilijkheden moeten vermijden. We hebben dit onlangs zien gebeuren tijdens de ineenstorting van Credit Suisse, dat vanwege zijn enorme activa als ‘too big to fail’ werd beschouwd.

We zagen het vervolgens opnieuw bij de ineenstorting van de First Republic Bank (FRC), een van de grootste regionale banken van het land.

Ik vermoed dat veel klanten van Metro Bank hun geld zullen gaan opnemen als de aandelenkoers instort. Metro Bank zag al vóór de gebeurtenissen van deze week uitstroom. De klantendeposito’s daalden van 16 miljard pond in december naar ruim 15,2 miljard in de eerste helft van het jaar.

Daarom zou de huidige stijging van 6% van de MTRO-aandelenkoers een dead cat bounce kunnen zijn. Dit is een situatie waarin een kelderend aandeel tijdelijk terugveert terwijl sommige beleggers proberen de dip te kopen.