Heftige reactie vermindert, maar kan de oorlog tussen Israël en Palestina de olieprijs naar $150 per vat drijven?

Op zaterdagochtend vroeg, 7 oktober 2023, werden over de hele wereld beelden uitgezonden van het bloedbad dat de straten van Israël had overspoeld.

Een plotselinge en massale aanval met het verlies van minstens 700 levens tot gevolg.

Bovendien suggereren rapporten dat ongeveer 400 Palestijnen zijn omgekomen door Israëlische luchtaanvallen.

CNN meldt dat de omvang van het geweld ongekend was, waarbij tussen de 2.200 en 5.000 raketten op Israël werden afgevuurd, afhankelijk van de bron.

NDTV, een Indiaas nieuwsnetwerk, meldde dat de raketaanvallen binnen 20 minuten plaatsvonden.

Luchtalarmsirenes klonken toen Israëls ultramoderne luchtverdedigingssysteem, de Iron Dome, dat sinds 2011 in actieve dienst is, naar verluidt overweldigd werd door de enorme omvang van de aanval.

Dit ondanks systeemupgrades nog in 2021.

De verwachte stijging van de olieprijzen

Copy link to section

Door de dalende mondiale vraag daalden de prijzen van WTI en Brent in de afgelopen week met respectievelijk ongeveer 8% en 11%, wat de grootste wekelijkse daling sinds maart 2023 betekent.

De mondiale prijzen voor ruwe olie zijn echter zeer gevoelig voor geopolitieke spanningen, vooral die in het Midden-Oosten. Dit heeft eerder tot een sterke rally geleid.

Dit terwijl Israël een beperkte olieproductie- en raffinagecapaciteit heeft, terwijl uit gegevens over primaire energie die in 2021 door de Amerikaanse Energy Information Administration for Palestine zijn vrijgegeven, blijkt dat de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook geen steenkool, droog aardgas, aardolie of andere op koolwaterstoffen gebaseerde vloeistoffen produceren.

De WTI sloot op $85,19 en steeg snel naar een hoogtepunt van $87,24.

Op het moment van schrijven daalde dit enigszins naar $85,81.

Brent-olie daarentegen opende op $87,36, voordat de prijs steeg naar $89,0.

Net als bij de WTI zijn de prijzen gedaald, maar handelen ze nu al onder de open markt op $87,29.

Vandana Hari, CEO van Vanda Insights, had de mogelijkheid van een dergelijke situatie voorzien en merkte op:

Mogelijk zien we maandag een plotselinge stijging van de ruwe olieprijzen…

De plotselinge prijsstijging lijkt voor een beperkte periode te hebben plaatsgevonden en kan verdwijnen zodra de markt er zeker van is dat het begin van grootschalige vijandelijkheden plaatselijk en tijdelijk zal zijn.

Ze voegde er echter aan toe dat als het geweld aanhoudt, dit zou kunnen leiden tot aanzienlijke volatiliteit op de oliemarkten en op de lange termijn tot hogere prijzen zou kunnen leiden.

Geopolitieke vergelijkingen

Copy link to section

De Verenigde Staten zijn bezig met pogingen om tot een vredesakkoord tussen Saoedi-Arabië en Israël te komen, in een poging de harmonieuze betrekkingen te hervatten.

Besprekingen met Saoedi-Arabië zijn van cruciaal belang voor de regering-Biden, die het Koninkrijk probeert te overtuigen de olieproductie te verhogen en de mondiale energiecrisis te verlichten.

Als er echter weinig duidelijkheid is over hoe deze nieuwe cyclus van geweld zich uiteindelijk tussen Israël en Palestina zal afspelen, kunnen deze inspanningen en de bredere regionale stabiliteit mogelijk ongedaan worden gemaakt.

Iran

Copy link to section

Misschien zelfs meer dan Saoedi-Arabië, Israël of Palestina zijn de deelnemers aan de financiële markten gefocust op de gevolgen voor Iran, een belangrijk lid van de OPEC.

Het afgelopen jaar is een deel van de daling van de mondiale olieprijzen veroorzaakt door de re-integratie van gedeeltelijke Iraanse voorraden (naar schatting een half miljoen vaten per dag) op de wereldmarkt, en door de-escalatie van de olieprijzen zijn er spanningen in de regio.

Grondstoffenveteraan en hedgefondseigenaar Pierre Andurand merkte op dat, aangezien Iran in de Verenigde Staten ongunstig wordt beschouwd als voorstander van de aanvallen op Israël, president Biden mogelijk opnieuw sancties tegen het land oplegt, waardoor de oliemarkt op de langere termijn nog verder zal worden verkrapt.

Een rapport van The Wall Street Journal legde de schuld volledig bij Iran en merkte op:

Iran hielp gedurende meerdere weken bij het plannen van een aanval op Israël… De Islamitische Revolutionaire Garde gaf afgelopen maandag in Beiroet het definitieve startsein.

In een gesprek met Reuters merkte energie-expert Saul Kavonic op dat als er door de VS geleide sancties aan het land worden opgelegd:

(in dat geval)…tot 3% van de mondiale olievoorziening in gevaar is.

Het conflict komt op een moment dat de OPEC+-landen al hebben ingestemd met substantiële vrijwillige productieverlagingen tot eind 2023.

Conclusie

Copy link to section

Hoewel de olieprijzen enigszins zijn gedaald sinds hun piek eerder vandaag, waarschuwde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de burgers om te verwachten dat het zal worden:

…een lange en moeilijke oorlog…

Als gevolg hiervan kan een aanhoudende de-escalatie op korte termijn buiten bereik zijn.

Hoewel de gevolgen op de korte termijn van de Israëlisch-Palestijnse oorlog voor de olieprijs van voorbijgaande aard kunnen zijn, gelooft Andurand dat als het Midden-Oosten als geheel verwikkeld raakt in een breder conflict, de gevolgen diepgaand kunnen zijn.

Hij merkte op:

…je moet de komende dagen geen grote olieprijspiek verwachten…De markt zal uiteindelijk moeten smeken om meer Saoedisch aanbod, wat volgens mij niet zal gebeuren onder de $110 Brent… Ook de waarschijnlijkheid dat dit (potentieel voor toekomstige Amerikaans geleide sancties) zal leiden tot een direct conflict met Iran is niet nul.

In lijn met de zorgen van Andurand voegde Kavonic eraan toe dat de situatie nog onvoorspelbaarder zou kunnen worden als regionale instabiliteit gevolgen zou hebben voor de toegang tot de Straat van Hormuz, de toegangspoort tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman.

…ongeveer 20% van de mondiale olievoorraad gegijzeld zou kunnen worden.

Marko Papic, de hoofdstrateeg van de Clocktower Group, betoogde dat historische geopolitieke verstoringen in de Levant in het verleden tijdelijke gevolgen hebben gehad voor de mondiale olieprijzen, aangezien eventuele gevolgen doorgaans lokaal van aard zijn.

Bron: MacroBond, MarketWatch

Niet alle commentatoren zijn echter optimistisch over het uiteindelijk onder controle houden van de olieprijzen.

Dan Alamariu, hoofdstrateeg bij Alpine Macro, gelooft bijvoorbeeld dat een uitbraak op de loer ligt, en schat een waarschijnlijkheid van 20% in dat de olieprijs zal stijgen tot wel $150 per vat als gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten.

Wat de uitkomst ook zal zijn, de relatie tussen de VS en Iran zal waarschijnlijk een leidende rol spelen bij het bepalen van het traject van de energiemarkten in de komende maanden.