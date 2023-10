De World Economic Outlook van het IMF voorspelt zachte landing, ook al hinkt de wereldeconomie voort

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de World Economic Outlook – oktober 2023 gepubliceerd, met de nadruk op de aanhoudende risico’s van inflatie, analyse van en volgende stappen voor het mondiale monetaire beleid, en de dreiging van diepere fragmentatie van de toeleveringsketens van grondstoffen.

De officiële presentatie door de internationale organisatie bevatte opmerkingen van Pierre-Olivier Gourinchas, directeur van de onderzoeksafdeling; Petya Koeva Brooks, adjunct-directeur, onderzoeksafdeling; en Daniel Leigh, divisiehoofd van de onderzoeksafdeling, waarbij de discussie wordt gemodereerd door Jose Luis De Haro, communicatiefunctionaris van het IMF.

Mondiale projecties

In het rapport werd opgemerkt dat de mondiale groei, hoewel veerkrachtig in de nasleep van de pandemie en het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, relatief traag en ongelijk verdeeld is gebleven.

Gourinchas merkte op dat de wereldeconomie:

…aan het hinken is, niet aan het sprinten.

In zijn laatste projecties verwacht het IMF dat de mondiale groei voor 2023 op 3,0% zal uitkomen, terwijl volgend jaar waarschijnlijk een daling naar 2,9% zal plaatsvinden, een neerwaartse bijstelling van 0,1% ten opzichte van het vorige rapport, en ruim onder de historische gemiddelden zal liggen.

Bron: IMF WEO October 2023

Zoals eerder vermeld is dit echter ongelijk verdeeld.

Bron: IMF WEO October 2023

Geavanceerde economieën

De geavanceerde economieën kampen met moeilijke tegenwind, waarbij de totale groei dit jaar naar verwachting 1,5% zal bedragen en het jaar daarop zal vertragen tot 1,4%.

Terwijl de groeiprognoses voor de Verenigde Staten naar boven zijn bijgesteld (naar 1,5% in 2024) dankzij een veerkrachtige consumentenmarkt en een sterker dan verwachte arbeidsmarkt, heeft de EU een neerwaartse bijstelling gezien (naar 0,7% in 2023 en 1,2% in 2023). % in 2024) na agressief monetair beleid en de aanhoudende energiecrisis.

De grootste economie van Europa, Duitsland, zal dit jaar naar verwachting met 0,5% krimpen en in 2024 terugkeren naar een groei van 0,9%.

Opkomende markten

De opkomende markten en ontwikkelingseconomieën zullen naar verwachting de groei op ruim 4% handhaven, hoewel de vooruitzichten voor China grotendeels zijn verslechterd als gevolg van de spanningen in de vastgoedsector en andere macro-economische tegenwind.

De harde crash van de Chinese investeringen en het consumentenvertrouwen vormt een grote bedreiging voor de vooruitzichten van het land.

Bron: IMF WEO October 2023; NBS China; Haver Analytics; Bloomberg Finance

Dienovereenkomstig verwacht het IMF dat de Chinese groei in 2022, 2023 en 2024 respectievelijk 3,0%, 5,0% zal bedragen en zal vertragen naar 4,2%.

In dezelfde periodes zijn de prognoses voor India naar boven bijgesteld naar respectievelijk 7,2%, 6,3% en 6,3%.

Ook de vooruitzichten voor Brazilië zijn opwaarts bijgesteld en zullen naar verwachting groeien met respectievelijk 2,9%, 3,1% en 1,5%.

Er wordt verwacht dat Rusland zich zal herstellen van een krimp van 2,1% in 2022 naar 2,2% in 2023, alvorens te matigen tot 1,1% in 2024.

Projecties op middellange termijn

Sinds het begin van de mondiale financiële crisis zijn de groeivooruitzichten op de middellange termijn voor de ontwikkelingseconomieën aanzienlijk verzwakt.

Bron: IMF WEO October 2023; Pizzzinelli and others (2023); IMF Staff Calculations

Als gevolg daarvan zullen de groeitrajecten van deze landen naar verwachting blijven afnemen, waardoor de convergentie met de geavanceerde economieën zal stagneren.

Het IMF merkt op dat deze situatie alomvattende en doelgerichte hervormingen zou vereisen, vooral op het gebied van bestuur en het versterken van de blootstelling aan de externe sector.

Extreme risico’s

Volgens Gourinchas zijn de verergerende vastgoedcrisis in China, de verstoring en fragmentatie van de mondiale waardeketens van grondstoffen, de hogere voedselprijzen en de crisis in de toegang tot mineralen aanzienlijke risico’s waarmee de wereldeconomie in de huidige tijd wordt geconfronteerd.

Fragmentatie op de grondstoffenmarkten

Het volatiele geopolitieke klimaat leidde tussen juni en september 2023 tot een stijging van de olieprijzen met ongeveer 27%, vóór de recente daling.

Zoals echter in dit eerdere artikel werd besproken, zouden de instabiliteit in het Midden-Oosten en de potentiële gevolgen tussen de VS en Iran de energiekosten aanzienlijk kunnen opdrijven.

De auteurs van het laatste rapport van het IMF erkenden dat aanhoudende conflicten en geopolitieke spanningen een groot risico kunnen blijken te zijn en kunnen resulteren in:

…ernstigere fragmentatie van de grondstoffenhandel…

Bron: IMF WEO October 2023

Tekenen van een dergelijke fragmentatie op de grondstoffenmarkten worden steeds duidelijker gezien de matiging van de DBI-stromen en handelsbeperkingen, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

Omdat veel landen, vooral ontwikkelingslanden, voor cruciale grondstoffen sterk afhankelijk zijn van slechts één tot drie leveranciers, zou een diepere fragmentatie ernstige gevolgen kunnen hebben voor de inflatie, de voedselzekerheid, de sociale cohesie en de nationale veiligheid in deze landen.

Bron: IMF WEO October 2023

Inflatie

Gourinchas merkte op dat de inflatie veel te hoog blijft, ondanks aanzienlijke dalingen sinds 2022.

Het IMF verwacht dat de kerninflatie in 2025 voor de meeste landen tot onder de doelstelling zal dalen.

Bron: IMF WEO October 2023

De prijsstabiliteit wordt echter op de proef gesteld door de hoge inflatieverwachtingen voor de korte termijn, die in verschillende landen boven de doelstelling blijven.

Bron: IMF WEO October 2023

Inflatoire factoren zullen een punt van zorg blijven, gezien de grote omvang van de overheidsschulden door regeringen sinds de pandemie. dit geldt vooral voor de Verenigde Staten.

Toch zijn de financiële omstandigheden blijven versoepelen, ondanks hogere rentetarieven, wat ook van invloed zou kunnen zijn op de prijsstabiliteit.

Als we het bovenstaande gedeelte over grondstoffen en de bedreiging voor de veiligheid van de landbouw nog eens bekijken: het inflatiemandje in ontwikkelingslanden bestaat vaak voornamelijk uit voedselproducten.

Zoals opgemerkt in dit artikel zouden verschillende ontwikkelingslanden meer dan 40% van hun stuks index aan voedsel kunnen besteden.

Bijgevolg kunnen dergelijke landen zeer gevoelig zijn voor een stijgende inflatie als gevolg van voedseltekorten.

Zachte landing en belangrijke beleidsaanbevelingen

Positief is dat het IMF verwacht dat er zich een zachte landing zou kunnen voordoen, vooral omdat de consumptie in de Verenigde Staten robuust is gebleven en de arbeidsmarkt naar verwachting tot 2025 een beperkte verslechtering zal vertonen (wanneer de inflatie naar verwachting zal terugkeren naar het niveau rond 2%).

Bron: IMF WEO October 2023; Haver Analytics; OECD; EuroStat; US BEA; IMF Staff Calculations

In termen van brede beleidsaanbevelingen ging het panel in op de noodzaak voor landen om multilaterale samenwerking aan te gaan en de WTO-regels te volgen om gezonde handelspraktijken te bevorderen en de stroom van cruciale mineralen die nodig zijn voor het koolstofarm maken veilig te stellen via speciale ‘groene corridors’ en landbouwroutes.

In het rapport van het IMF wordt opgemerkt dat deze corridors misschien iets eenvoudiger te implementeren zijn, omdat ze zich kunnen concentreren op een subgroep van de meest cruciale grondstoffen.

Deze corridors kunnen worden ontworpen om de toegang tot belangrijke grondstoffen in alle landen veilig te stellen, de voedselzekerheid te bevorderen en de verslechterende klimaatverandering te bestrijden, ondanks de grotere kans op frequentere aanbodschokken.

Bovendien hoopt het IMF dat de lidstaten zullen blijven werken aan het beperken van de geo-economische confrontatie die de mondiale welvaart en toekomstperspectieven kan schaden.