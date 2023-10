De aandelenkoers van IAG (LON: IAG) heeft zich de afgelopen maanden binnen een krappe bandbreedte bewogen, nu de markt het herstel van het bedrijf beoordeelt. Na in januari naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 173,60p te zijn gestegen, zijn de aandelen met ruim 15% gedaald.

Luchtvaartinkomsten in het verschiet

IAG en andere luchtvaartmaatschappijen hebben een goed jaar nu de mondiale reisindustrie zich herstelt. Volgens IATA steeg het verkeer in juli met 26,2% ten opzichte van dezelfde maand in 2022. Vervolgens steeg het in augustus met 28,3%, waarbij het binnenlandse en internationale verkeer met dubbele cijfers steeg.

IAG profiteert, als een van de leidende binnenlandse en internationale bedrijven in de sector, van het herstel van de sector. De resultaten van het eerste halfjaar van het bedrijf lieten zien hoe goed het bedrijf het doet.

De totale omzet steeg van €9,35 miljard in dezelfde periode in 2022 naar €13,58 miljard. De omzet in het tweede kwartaal steeg naar €7,6 miljard. Ook de winst steeg, waarbij de nettowinst in de eerste helft van het jaar steeg tot €921 miljoen.

Beleggers zijn van mening dat de sterke prestaties van IAG zich in het derde kwartaal hebben voortgezet. De gemiddelde schatting van de bedrijfswinst bedraagt €895 miljoen, waarbij de hoogste voorspelling €1,09 miljard bedraagt.

Toch wordt IAG geconfronteerd met tal van uitdagingen die van invloed kunnen zijn op haar activiteiten. De grootste uitdaging is dat de exploitatiekosten stijgen naarmate de prijzen voor vliegtuigbrandstof stijgen. Voor EasyJet is de prijs voor vliegtuigbrandstof gestegen naar $960,45 per ton. American Airlines noemde de brandstofkosten als een reden voor het verlagen van de verwachtingen.

De andere uitdaging is dat de personeelskosten zullen stijgen. Volgens Sky overweegt British Airways om piloten te laten betalen om een staking te voorkomen. Hoewel het vermijden van een staking belangrijk is, betekent dit dat de marges van IAG hierdoor worden aangetast.

IAG koersvoorspelling

Vaste lezers weten dat ik geen grote fan ben van luchtvaartaandelen vanwege hun bloei- en bustecycli. Bovendien ben ik doorgaans geneigd EasyJet te steunen, een populaire regionale luchtvaartmaatschappij met een van de sterkste balansen in de regio.

Uit de daggrafiek blijkt dat de aandelenkoers van IAG in januari en augustus piekte op 173,60p. Sinds het aandeel is gedaald tot onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en de belangrijkste steun op 149,20p, het laagste punt in juli.

IAG heeft ook een patroon gevormd dat lijkt op een dubbeltoppatroon. Ik vermoed dat de aandelen waarschijnlijk zullen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op 140p. Een daling onder die prijs zal ervoor zorgen dat deze crasht naar 127,95p (laagste punt in maart).