Fed notulen wekken verwachtingen van het einde van de renteverhogingen

De Federal Reserve heeft eerder vandaag de officiële notulen vrijgegeven van de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC) die op 19 en 20 september 2023 werd gehouden.

Tijdens de vergadering stemden de commissieleden unaniem voor handhaving van het streefpercentage op 5,25% – 5,50%; de balans verkleinen door de “roll-off” van $60,0 miljard (£48,73 miljard) aan aflopende staatsobligaties en $35,0 miljard aan MBS op maandelijkse basis toe te staan; en zich sterk in te zetten om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2%.

Opgemerkt moet worden dat, hoewel de twaalf stemgerechtigde leden unaniem waren in hun besluit, dat niet het geval was voor het volledige 19 leden tellende Comité, dat bestaat uit zowel bankpresidenten als gouverneurs van de Federal Reserve.

Volgens de notulen waren de brede opvattingen van de commissie over de economie als volgt:

Recente indicatoren wijzen erop dat de economische activiteit in een stevig tempo is gegroeid. De banengroei is de afgelopen maanden vertraagd, maar blijft sterk, en het werkloosheidspercentage is laag gebleven. De inflatie blijft hoog. Het Amerikaanse banksysteem is gezond en veerkrachtig. Strengere kredietvoorwaarden voor huishoudens en bedrijven zullen waarschijnlijk wegen op de economische activiteit, de werkgelegenheid en de inflatie. De omvang van deze effecten blijft onzeker. Het Comité blijft zeer alert op inflatierisico’s.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur unaniem besloten om zowel de rente op de reservesaldi te handhaven op 5,4% als de primaire kredietrente op 5,5%.

Belangrijkste punten

De leden waren het er grotendeels over eens dat de binnenlandse en mondiale vooruitzichten somber en ‘zeer onzeker’ blijven.

Hoewel de Amerikaanse economie het afgelopen jaar veel veerkrachtiger is geweest dan verwacht, benadrukte het Comité dat komende rentebesluiten datagestuurd moeten zijn en met voorzichtigheid moeten worden benaderd.

In de gepubliceerde notulen werd opgemerkt dat, te midden van een robuuste arbeidsmarkt, geopolitieke fricties en een inflatie boven de doelstelling,

Een meerderheid van de deelnemers wees op opwaartse risico’s voor de inflatie als gevolg van stijgende energieprijzen die een deel van de recente desinflatie ongedaan zouden kunnen maken, of op het risico dat de inflatie persistenter zou blijken dan verwacht.

De onderstaande grafiek toont de detailhandelsinflatie over de afgelopen twaalf maanden en het recente opwaartse momentum in de voorgaande twee rapporten.

Bron: TradingEconomics.com

De economie is echter niet zonder neerwaartse risico’s. Een deel van de leden beweert:

…groter dan verwachte vertraagde macro-economische effecten van de verkrapping van de financiële omstandigheden, het effect van vakbondsstakingen, de vertragende mondiale groei en de aanhoudende zwakte in de CRE-sector.

In dit stuk wordt gekeken naar de opvattingen van Danielle DiMartino Booth, CEO en hoofdstrateeg bij Quill Intelligence, en adviseur van de Dallas Fed van 2006 – 2015, over de onvoorspelbaarheid van monetaire vertragingen.

Het Comité merkte op dat de risico’s gevaarlijk evenwichtig en ‘tweezijdig’ waren, met het potentieel voor een stijgende inflatie in een omgeving die te gematigd was, of dat bedrijven werknemers ontsloegen als het beleid buitensporig strak was.

Voor het topmonetaire orgaan is het van het allergrootste belang dat het risico van oververkrapping in evenwicht wordt gebracht met het risico van onvoldoende verkrapping.

Extra stijgingen zijn onwaarschijnlijk

Als gevolg hiervan constateerde het FOMC, ondanks de afspraak dat de rente langer hoger moet blijven, een verschil van mening over de noodzaak van aanvullende renteverhogingen.

Uit de nauwlettend gevolgde dot plot, die tijdens de septembervergadering werd vrijgegeven, blijkt dat tweederde van de commissie tegen het einde van het jaar een extra renteverhoging verwachtte.

Er kwamen echter afwijkende meningen van enkele stemgerechtigde leden, zoals vicevoorzitter Philip Jefferson en Lorie K. Logan, president en CEO van de Dallas Fed, die betoogden dat de financiële omstandigheden hoe dan ook strenger worden, zoals blijkt uit hogere obligatierentes en bijna 8% rente. % hypotheekrentes.

Bovendien merkte Christopher Waller, lid van de raad van bestuur van de Fed, op dat hoge financieringskosten de inflatie helpen bestrijden en waarschijnlijk de lasten van een krapper monetair beleid delen.

Gedurende de afgelopen 52 weken stonden de 10-jaars staatsobligaties op een dieptepunt van 3,262%, piekten onlangs op 4,887% en worden momenteel verhandeld op 4,575%.

Zoals echter vaak het geval is, zal een organisme dat zo complex is als de Amerikaanse economie gevuld zijn met tegenstrijdige gegevens en tegengestelde argumenten.

De National Financial Condition Index (NFCI) van de Chicago Fed, die het gewogen gemiddelde van 105 variabelen met betrekking tot financiële activiteit vertegenwoordigt, blijft bijvoorbeeld op negatief terrein, wat ‘historisch geassocieerd wordt met soepeler dan gemiddelde financiële omstandigheden’.

Bron: FRED Database

In september 2023 stond de NCFI op (-)0,37, na een versoepeling van (-)0,1 ten opzichte van twaalf maanden daarvoor, ondanks het beleid van de Fed.

In het licht van de impact van vertraagde monetaire vertragingen, de recente stijging van de obligatierentes en de geopolitieke onzekerheden is de toon van de Fed echter waakzamer en niet bereid om zich in te zetten voor hogere rentetarieven.

Dit artikel bespreekt de recente beoordeling door het IMF van de risico’s die een diepere fragmentatie met zich meebrengt voor de mondiale aanbodketens.

EY-hoofdeconoom Gregory Daco voegde hieraan toe dat de aanpak van de Fed als volgt is:

…een verschuiving van hoeveel restrictiever monetair beleid zou moeten zijn naar hoe lang de restrictieve houding zou moeten worden gehandhaafd…

De markt lijkt het eens te zijn met deze beoordeling, waarbij de stijgende PPI-gegevens van gisteren een gematigde impact hebben op de marktverwachtingen.

Meer details over de PPI-release van gisteren zijn hier beschikbaar.

Consumptie

Een belangrijk aandachtspunt van de notulen was ook de gezondheid van de huishoudbudgetten en de consumentenbestedingen.

Afgezien van de aanscherping van de kredietvoorwaarden en de lagere fiscale stimuleringsmaatregelen, zijn de spaargelden van huishoudens die tijdens de pandemie zijn opgebouwd, bijna verdwenen.

Bron: San Francisco Fed

In augustus 2023 schatte het onderzoek van de SF Fed dat er minder dan 190,0 miljard dollar aan overtollige besparingen in de economie aanwezig is, minder dan een tiende van slechts twee jaar eerder.

Dit zal de komende maanden waarschijnlijk de consumptievraag bedreigen en de huishoudbudgetten onder druk zetten vanwege de hoge inflatie.

Marktverwachtingen

Bron: CME

Volgens de FedWatch Tool van de CME reageerde de termijnmarkt voor Fed Funds op de laatste notulen door de kans op handhaving van de rente tijdens de bijeenkomst in november te vergroten tot 88,2%.

Dit volgt op de onverwachte stijging van de PPI, die resulteerde in een toename van 2% in de kans op een renteverhoging tijdens de voorlaatste vergadering van het jaar.

Conclusie

Beleidsmakers handhaafden de beleidsrente op 5,25% – 5,50% en waren het erover eens dat de rente restrictief moet blijven om de opleving van de inflatie duurzaam te bestrijden.

Tegelijkertijd is het Comité, gezien de onzekere vooruitzichten, verdeeld over de balans tussen opwaartse en neerwaartse risico’s, vooral gezien de scherp hogere obligatierentes gedurende het hele jaar, het snel veranderende internationale landschap, de robuuste arbeidsmarkt en de zwakkere besparingen van huishoudens.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen beleidsmakers in de toekomst naar verwachting een datagestuurde en voorzichtige aanpak hanteren, wat waarschijnlijk tot uiting zal komen in het feit dat de beleidsrente in november onveranderd blijft.

Dit zou van cruciaal belang kunnen zijn gezien de onvoorspelbaarheid van de monetaire vertragingen die nog niet volledig via het financiële systeem worden doorgegeven.

CPI-gegevens

Gezien het feit dat de detailhandelsinflatie substantieel is afgekoeld van de piek van 9,1% op jaarbasis in juni 2022 tot 3,7% op jaarbasis in de laatste druk, neigden de notulen over het geheel genomen naar het belang van het handhaven van de rente op deze niveaus.

Later vandaag zal de langverwachte CPI voor september 2023 beschikbaar komen.

Analisten van TradingEconomics.com wijzen op een consensusvoorspelling van 3,6% op jaarbasis, iets minder dan de 3,7% op jaarbasis van vorige maand, en de kerninflatie op jaarbasis zal naar verwachting matigen naar 4,1%, vergeleken met 4,3% in het vorige rapport.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de Fed haar koers op het gebied van prijsstabiliteit zal wijzigen vóór de aankondiging in november, terwijl de marktverwachtingen sterk gericht zijn op het handhaven van de status quo.

Nu er veel onzekerheid bestaat over de economische toekomst, suggereert het verhaal van de Fed dat de cyclus van renteverhogingen ten einde is.