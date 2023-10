Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) waarschuwde zojuist voor een opmerkelijke klap voor de winst over het derde kwartaal. De aandelen zijn op het moment van schrijven bijna 1,0% gedaald.

Goldman Sachs heeft ermee ingestemd Greensky te verkopen

Copy link to section

De investeringsbank heeft een overeenkomst getekend met een groep institutionele beleggers om Greensky te verkopen – een deal die naar verwachting de winst per aandeel in het derde kwartaal met 19 cent zal verlagen, zo blijkt uit het persbericht van woensdag.

Goldman Sachs heeft echter niet onthuld wat het consortium onder leiding van Sixth Street betaalt voor het fintech-leningsplatform en bijbehorende leningactiva. David Solomon, de Chief Executive, liet weten:

Deze transactie demonstreert onze voortdurende vooruitgang bij het verkleinen van de focus van onze consumentenactiviteiten.

De aandelen van de financiële dienstverlener zijn op het moment van schrijven met 17% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt dit jaar.

Goldman Sachs maakt volgende week de winst bekend

Copy link to section

Goldman Sachs zal komende dinsdag de financiële resultaten over het derde kwartaal bekendmaken. Tot nu toe werd verwacht dat het in de drie maanden tot en met september $5,61 per aandeel zou verdienen, vergeleken met $8,25 per aandeel een jaar geleden.

De zakenbank had vorig jaar 1,7 miljard dollar uitgegeven aan de aankoop van Greensky. De aankondiging maakt deel uit van haar bredere inzet om af te stappen van consumentenfinanciering.

Op een gegeven moment dit jaar wilde het in New York genoteerde bedrijf zelfs de Apple Card-activiteiten overdragen aan American Express. Goldman Sachs heeft onlangs ook een afdeling vermogensbeheer overgedragen aan Creative Planning (lees hier meer).

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor Goldman Sachs Group Inc.