De S&P 500 opende vandaag in het groen, nadat het Bureau of Labor Statistics zei dat de inflatie in september minder was gestegen dan verwacht.

JPMorgan expert blijft optimistisch over de S&P 500

Vergeleken met een jaar geleden stegen de consumentenprijzen vorige maand met 3,7%, vergeleken met de schattingen van Dow Jones voor een stijging van 3,6%. De afdruk komt slechts een dag nadat de FOMC-notulen hadden bevestigd dat ambtenaren verwachtten dat de tarieven langer hoger zouden blijven.

Toch verwacht Elyse Ausenbaugh van JPMorgan dat de referentie-index medio 2024 weer op zijn recordhoogte zal staan. Bij de “Squawk Box” van CNBC zei ze vandaag:

We moedigen mensen nog steeds aan om weer aan de slag te gaan en hun blootstelling aan aandelen te vergroten.

Over de maand heen stegen de consumentenprijzen donderdag met 0,4%, tegenover een verwachte stijging van 0,3%.

Ausenbaugh deelt haar visie op de Israëlisch-Palestijnse oorlog

Exclusief voedsel en energie steeg de zogenaamde kernconsumptieprijsindex (CPI) dit jaar met 4,1% en deze maand met 0,3% – precies in lijn met de verwachtingen van economen.

Ausenbaugh schreef een groot deel van de recente teruggang in de S&P 500 toe aan een scherpe stijging van de rente, die aandelen als het ware minder aantrekkelijk maakte. Maar nu de waarderingen wat zijn gedaald, adviseert zij om opnieuw posities in aandelen op te bouwen.

De expert van JPMorgan is er ook van overtuigd dat het onwaarschijnlijk is dat de aanhoudende oorlog in Israël een blijvende impact zal hebben op de Amerikaanse economie.

De benchmark S&P 500-index staat momenteel ongeveer 5,0% lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe. Donderdag kondigde de socialezekerheidsadministratie een stijging van de kosten van levensonderhoud met 3,2% aan voor volgend jaar, vergeleken met een record van 8,7% in 2023.