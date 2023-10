De aandelenkoers van Tilray (NASDAQ: TLRY) heeft het grootste deel van de winst die het in september boekte, gewist toen de hoop op duidelijkheid over de regelgeving toenam. Na op 5 september naar $3,40 te zijn gestegen, is de cannabisaandeel met zo’n 41% gedaald en staat nu op het laagste niveau sinds 27 juli.

Shortrente stijgt enorm

Copy link to section

Tilray Brands is grotendeels uit de gratie gevallen. Het aandeel is gecrasht van het hoogste punt ooit van $300 naar ongeveer 2. Andere populaire cannabisaandelen, zoals Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries en Scotts Miracle-Gro, zijn ook gedaald.

Tilray Brands is het beste voorbeeld van hoe hype-beleggen voor beleggers vreselijk mis kan gaan. We hebben deze situatie ook gezien bij EV-aandelen zoals Mullen Automotive, Canoo en VinFast.

Op dezelfde manier zijn veel aandelen in schone energie die een paar jaar geleden een enorme vlucht namen, zoals Sunrun, Enphase Energy en First Solar, allemaal terug naar de aarde gekomen. Ik geloof dat veel gehypte AI-aandelen zoals C3.ai op de lange termijn ook zullen kelderen.

De aandelenkoers van Tilray Brands is ingestort als gevolg van de trage groei van het bedrijf, het gebrek aan grote duidelijkheid op het gebied van de regelgeving in de Verenigde Staten en de hoge verliezen. Terwijl de omzet het afgelopen fiscale jaar naar 627 miljoen dollar steeg, steeg het verlies naar ruim 1,4 miljard dollar.

De verliesgevende reeks zette zich in het laatste kwartaal voort. Uit de resultaten bleek dat de netto-omzet met 15% op jaarbasis steeg tot $177 miljoen. Voor een verlieslatend ‘groeibedrijf’ is het altijd belangrijk om een hoger groeipercentage te laten zien dan dit.

De aangepaste brutomarges daalden tot 28%, terwijl het nettoverlies van het bedrijf daalde tot $ 56 miljoen. De aangepaste EBITDA daalde naar $11,4 miljoen. Tilray hoopt zijn marktaandeel in Canada en de VS verder te vergroten.

Bovendien hoopt het management het bedrijf uit te bouwen tot een leidende speler in de alcoholsector. Ze hebben onlangs verschillende merken overgenomen van AB InBev. Het investeert ook in zijn ambachtelijke drankenactiviteiten.

De bezorgdheid onder beleggers is dat Tilray extra kapitaal zal moeten aantrekken naarmate de verliesgevende reeks voortduurt. Het heeft zijn aandelenaantal al verhoogd van 460 miljoen in 2021 naar meer dan 730 miljoen. Dit verklaart waarom de korte rente naar het hoogste niveau ooit is gestegen.

Voorspelling Tilray aandelenkoers

Copy link to section

De daggrafiek laat zien dat de koers van het aandeel TLRY in september een dubbel toppatroon vormde. In technische analyse is dit een van de meest populaire bearish patronen. Het is nu onder de halslijn van dit patroon terechtgekomen op $2,24. Het aandeel is ook onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gecrasht, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het oversoldniveau nadert.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bearish en ligt het volgende niveau op $1,50, zo’n 25% onder het huidige niveau.