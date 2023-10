Stellantis NV (EPA: STLA) handelt op het moment van schrijven comfortabel in het groen, ook al hebben de United Auto Workers maandag hun staking tegen het oude autobedrijf verder uitgebreid.

Waarom breidde UAW de aanval op Stellantis uit?

Nog eens 6.800 werknemers van SHAP – Sterling Heights Assembly Plant sloten zich vanochtend onverwacht aan bij de aanhoudende staking.

UAW besloot agressiever te worden tegen Stellantis omdat het huidige aanbod niet op één lijn ligt met dat van GM en Ford, zo onthulde de vakbond vandaag in een persbericht.

Stellantis heeft het slechtste voorstel op tafel met betrekking tot loonstijging, de beloning van tijdelijke werknemers en de omschakeling naar voltijdse aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud (COLA) en meer.

De genoemde fabriek in een buitenwijk van Detroit produceert Ram 1500 pick-up trucks. De aandelen van Stellantis zijn op het moment van schrijven ruim 30% gestegen ten opzichte van begin dit jaar.

Stellantis’ pick-up Ram 1500 heeft een gezonde aanvoer

De fabriek in Michigan is zeker van cruciaal belang voor Stellantis, dat nog geen commentaar heeft gegeven op de huidige ontwikkeling.

Het bedrijf is echter beter gepositioneerd om deze staking, die vooral de productie van zijn pick-up trucks beïnvloedt, het hoofd te bieden dan de rivalen Ford en General Motors, aangezien de Ram 1500 al ruim 100 dagen leverbaar is.

In totaal zijn nu ruim 40.000 leden van de United Auto Workers in staking tegen de drie grote Amerikaanse autofabrikanten.

Stellantis zal naar verwachting op 31 oktober de financiële resultaten voor het derde kwartaal bekendmaken. De consensus is dat het dit jaar $5,90 per aandeel zal verdienen, wat naar verwachting volgend jaar aanzienlijk zal dalen tot $5,29 per aandeel.

