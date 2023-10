De aandelenkoers van Unicredit (MIL: UCG) was dit jaar een van de best presterende bankbedrijven ter wereld. Het aandeel steeg naar een hoogtepunt van €24, het hoogste niveau sinds december 2015. Het is met ruim 225% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022. Het belangrijkste is dat het dit jaar met meer dan 80% is gestegen, terwijl de Invesco KBW ETF is met bijna 30% gedaald.

Sterke financiële resultaten van Unicredit

Unicredit, de grootste bank van Italië, doet het goed, omdat het bedrijf blijft profiteren van de stijgende rentetarieven. Uit de financiële resultaten van het bedrijf bleek dat de netto-omzet in het derde kwartaal met 23% steeg naar €5,8 miljard. De netto rentebaten stegen met 455, geholpen door hogere rentetarieven.

De vergoedingsinkomsten daalden met 5% tot €1,75 miljard, terwijl de handelsinkomsten met 27% stegen tot €499 miljoen. Als gevolg hiervan is het bedrijf van plan €6,5 miljard uit te keren aan zijn aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop. Ook heeft het land besloten 1,3 miljard euro aan reserves opzij te zetten voor de meevallerbelasting van het land.

Unicredit is ook een van de veiligste banken in de regio. Het heeft een CET1-ratio van 17,19%, wat veel hoger is dan andere banken. JPMorgan, bekend om zijn fortbalans, heeft bijvoorbeeld een CET1-ratio van 13,2%. Op dezelfde manier hebben andere banken zoals Wells Fargo, State Street, Bank of America en Citigroup een CET1-ratio van minder dan 12.

Unicredit heeft een sterk dividendrecord, ook al legt de Italiaanse overheid meevallersbelastingen op. Het heeft een dividendrendement van 4,65%, wat hoger is dan andere bedrijven. De uitbetalingen zijn relatief hoger dan die van vergelijkbare bedrijven.

Unicredit is ook relatief goedkoper dan andere Europese banken zoals BNP Paribas, ING, Santander en Credit Agricole. Het heeft een forward PE-veelvoud van 5x, terwijl de andere banken zijn gestegen naar meer dan 6.

Voorspelling Unicredit aandelenkoers

Unicredit-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Unicredit de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het steeg naar een hoogtepunt van €23.825 op 22 september. Het aandeel heeft een sterk triple-top patroon gevormd met een halslijn op €20,40.

De aandelenkoers van Unicredit steeg boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De MACD heeft ook een bearish divergentiepatroon gevormd. Hoewel Unicredit een sterk bedrijf is, wijst de technische analyse de komende dagen dus op meer nadelen. Als dit gebeurt, zal het de belangrijkste steun waarschijnlijk opnieuw testen op €20,40.