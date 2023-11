De aandelenkoers van Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) maakte dit jaar een vrije val door zorgen over de cannabisindustrie. De aandelen daalden dinsdag naar een dieptepunt van $1,83, een daling van ruim 46% ten opzichte van het hoogste punt in september. Andere bedrijven zoals Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth en Truelive Cannabis zijn ook gedaald.

Problemen in de sector voor cannabis blijven bestaan

Tilray Brands is een van de grootste bedrijven in de cannabisindustrie. Het bedrijf is door de jaren heen zowel organisch als anorganisch gegroeid. Het heeft bedrijven als HEXO, Redhook, Aphria en Natura Naturals overgenomen. Recentelijk heeft het bedrijf zijn activiteiten uitgebreid door acht biermerken van AB InBev over te nemen.

Tilray Brands en andere cannabisbedrijven hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Ten eerste hebben ze te maken gehad met talloze tegenwind in de Verenigde Staten, waar politici moeite hebben gehad om vooruitgang te boeken met een alomvattende cannabisregulering. Cannabisbedrijven hebben de afgelopen jaren ook te maken gehad met aanzienlijke concurrentie.

De activiteiten van het bedrijf groeien niet meer zo snel als een paar jaar geleden. De omzet in het meest recente kwartaal bedroeg $177 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. De Canadese cannabisinkomsten stegen met 16%, terwijl de internationale inkomsten met meer dan 37% stegen.

Ook Tilray Brands heeft de afgelopen maanden veel vooruitgang geboekt. Het land heeft zijn totale schuld dit jaar met 177 miljoen dollar verlaagd. Bovendien zijn de synergieën in de HEXO-deal de afgelopen maanden opgelopen tot $27 miljoen.

Verder heeft het bedrijf veel vooruitgang geboekt in de drankensector. Het heeft verschillende ambachtelijke bieractiviteiten overgenomen van AB InBev. Deze diversificatie is belangrijk omdat deze het bedrijf beschermt tegen de uitdagende cannabisindustrie.

De omzet uit de drankensector steeg in het afgelopen kwartaal met 17% tot $24,2 miljoen. Tilray hoopt dat de omzet uit alcoholische dranken zal stijgen naar $300 miljoen.

Daarom lijkt Tilray beter gepositioneerd dan andere cannabisbedrijven die zich op afzonderlijke producten concentreren.

Voorspelling aandelenkoers Tilray Brands

TLRY-grafiek van TradingView

De koers van het aandeel TLRY heeft de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend doorgemaakt. Het heeft het grootste deel van de winst die het een paar maanden geleden boekte, toen het piekte op $3,39, teruggeschroefd. Het aandeel bleef onder de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De TRIX-indicator wijst naar beneden terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt van 50 is gezakt. Verder is deze onder het belangrijke ondersteuningsniveau gezakt op $2,17, het laagste punt op 26 april.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de aandelenkoers van Tilray Brands bearish, waarbij het volgende steunpunt op $1,50 ligt. Deze prijs komt overeen met mijn recente Tilray-voorspelling.

Deze prijs is het laagste punt dit jaar en ligt ruim 16,90% ten opzichte van het huidige niveau. Een daling onder die steun opent de mogelijkheid dat deze daalt naar $1,0.