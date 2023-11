De prijzen voor ruwe olie zijn teruggevallen. Brent, de mondiale benchmark, ligt op koers voor de derde week op rij nu het recente momentum wegebt. De prijs daalde woensdag naar een dieptepunt van $81,20, een stuk lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $95,86. Op dezelfde manier daalde de West Texas Intermediate (WTI) naar $76,90, eveneens lager dan het YTD-hoogtepunt van $94,80.

De prijs van ruwe olie keldert nu beleggers zich concentreren op de aanhoudende vraag- en aanboddynamiek. Aan de vraagzijde kwamen Rusland en de OPEC overeen om hun aanbodbeperkingen, die bedoeld zijn om de prijzen op te drijven, te handhaven.

Ook de recente vrees voor de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas die tot verstoringen van het aanbod zullen leiden, hebben zich niet voorgedaan. Terwijl de oorlog voortduurt, zijn andere regionale machten zoals Iran en Saoedi-Arabië niet getroffen.

Ondertussen is Rusland, zoals ik in dit artikel schreef, ondanks de aanhoudende sancties doorgegaan met het pompen van ruwe olie. Het land maakt gebruik van oudere tankers om elke dag miljoenen vaten olie te verschepen. Nieuwere oliehandelaren hebben ook andere westerse bedrijven zoals Trafigura en Vitol vervangen.

Bovendien is de prijs van ruwe Brent-olie gestegen vanwege de sterke Amerikaanse dollar. De dollarindex steeg dit jaar naar ruim $106, waardoor het voor opkomende landen duur wordt om olie te kopen. Jerome Powell, het hoofd van de Federal Reserve, zal op woensdag spreken.

Daarom bestaat er enige bezorgdheid dat de olieprijs zal blijven stijgen. In een recente verklaring waarschuwden analisten van JPMorgan dat de olieprijs naar $150 zou kunnen stijgen. De Wereldbank waarschuwde ook dat de olieprijs tot boven de $150 zou kunnen stijgen als de oorlog in Oekraïne voortduurt.

Prijsvoorspelling ruwe Brent-olie

UKOIL-grafiek door TradingView

Technische analyse is een goede manier om te voorspellen waar een financieel actief zich op de korte en langere termijn zal bevinden. Op de daggrafiek zien we dat de prijs een klein kop-schouderpatroon heeft gevormd. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bearish patronen op de markt.

Brent is ook onder het belangrijkste ondersteuningsniveau gecrasht op $88,2, het hoogste punt in april en augustus van dit jaar. Het meest opvallende is dat de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden op het punt staan een bearish crossover te maken, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het oversoldniveau nadert.

Daarom zijn de vooruitzichten voor Brent bearish, waarbij het volgende niveau $80 bedraagt. Bij een doorbraak onder dat niveau crasht de koers naar de volgende support op $71,65, het laagste niveau in mei en juni.