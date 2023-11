Zwak maar boven verwachting Britse bbp slaagt er niet in om GBP/USD op te schudden

In de publicatie van vandaag meldde het Office of National Statistics (ONS) dat het langverwachte bbp in het derde kwartaal met 0,6% op jaarbasis verbeterde, wat in lijn was met de marktramingen en onveranderd ten opzichte van de resultaten over het tweede kwartaal.

Het lag ook boven de consensusschattingen van 0,5% zoals gerapporteerd door TradingEconomics.com.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bron: TradingEconomics.com

Dat gezegd hebbende is dit de laagste geregistreerde groei sinds april 2021, toen er tijdens de mondiale gezondheidscrisis sprake was van een krimp van 6,7% op jaarbasis.

Op kwartaalbasis lieten de gegevens geen groei zien van 0,0% op kwartaalbasis voor het bbp in het derde kwartaal, hoewel dit beter presteerde dan de consensusschattingen van (-)0,1% op kwartaalbasis.

Dit was tevens de zwakste groei in vier kwartalen.

Source: TradingEconomics.com

Voor de maand september 2023 steeg het Britse bbp met 1,3% op jaarbasis, vergeleken met 0,5% op jaarbasis in augustus 2023.

Het driemaands gemiddelde voor het bbp bleef stabiel op 0,0%, maar presteerde beter dan de consensusschattingen van (-)0,1%, terwijl het onder de eerdere 0,3% bleef.

Over het geheel genomen was het op jaarbasis berekende opwaartse potentieel waarschijnlijk een opluchting voor de markten, maar de economie blijft dit jaar een lauw groeitraject handhaven, geplaagd door de hoogste inflatie onder de geavanceerde economieën, onhoudbare energiekosten, een restrictief monetair beleid en de angst voor een naderende recessie.

Andere publicaties van economische gegevens

Copy link to section

Op jaarbasis stegen de industriële productie en de industriële productie in de maand september 2023 met respectievelijk 1,5% op jaarbasis en 3,0% op jaarbasis.

Op maandbasis liet de industriële productie echter geen groei zien, met 0,0% MoM, ook al lag deze boven de krimp van (-)0,5% MoM van de voorgaande maand.

De industriële productie verbeterde sterk, van (-)0,7% MoM in augustus 2023 tot 0,1% MoM in het laatste rapport.

Voorlopige gegevens over de bedrijfsinvesteringen lieten een stijging zien van 2,8% op jaarbasis, maar daalden scherp ten opzichte van de 9,2% op jaarbasis van het voorgaande kwartaal.

Bovendien lag dit ruim onder de marktvoorspellingen van ruim 6% op jaarbasis.

De orders in de bouwsector bleven scherp dalen en daalden met (-)20,0% op jaarbasis vergeleken met de (-)17,6% op jaarbasis in het vorige rapport.

Dit was een scherpe klap gezien de schattingen van positieve groei onder sectoranalisten van TradingEconomics.com.

Het lichtpuntje kwam in de vorm van de bouwproductie die in september 2023 met 2,8% op jaarbasis steeg, hoger dan het vorige rapport, dat een groei van 1,8% op jaarbasis liet zien.

Bron: TradingEconomics.com

Het Britse pond

Copy link to section

Gezien de toenemende mondiale angst voor een scherpe recessie hebben verschillende belangrijke centrale banken hun renteverhogingen voorlopig opgeschort.

Dit geldt ook voor de Bank of England, waar beleidsmakers tijdens hun bijeenkomst in november de bankrente op 5,25% hebben gehandhaafd.

Hoewel de bbp-gegevens grotendeels boven de marktverwachtingen lagen, vertoonde het paar GBP/USD niet veel momentum.

Het valutapaar handelt op het moment van schrijven op 1,2221, marginaal boven het sessielaagste punt van 1,2211.

Het pond is voortdurend aan het dalen sinds het medio juli 2023 een hoogste punt in 52 weken bereikte op 1,3142. Het zal een uitdaging zijn om aanzienlijk momentum te winnen zonder op zijn minst de 1.240-niveaus te overschrijden.

Gezien de relatief zwakke vooruitzichten voor de ontwikkeling van de Britse economie lijkt het echter onwaarschijnlijk dat dit op duurzame basis zal worden gerealiseerd.

Een cruciale domper is de inflatie: de CPI van september komt uit op 6,7% op jaarbasis en de kerninflatie blijft hoog op 6,1% op jaarbasis.

Ondanks de versnelling van het prijsniveau zullen de renteverlagingen naar verwachting in 2024 van kracht worden, terwijl het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) een kans van drie op vijf schat dat de economie in 2024 in een recessie belandt.

Het rapport suggereert dat dit ter verdediging tegen de kosten van levensonderhoud in de economisch zwakste demografische groepen van Groot-Brittannië het volgende zou vereisen:

…een inkomensverhoging van £4.000 per jaar (voor de onderste 10% van de bevolking) om dezelfde levensstandaard te hebben als in het jaar voordat Covid-19 uitbrak.

Dit geeft aan dat de overheid waarschijnlijk ondersteunende betalingen zal moeten doen en zal moeten investeren in aanvullend welzijnsbeleid, waardoor in de toekomst mogelijk op zijn minst enig groeipotentieel zal worden gemist.