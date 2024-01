De zilverprijs begon het jaar gematigd, omdat traders zich concentreerden op de groeivertraging in China en de volgende acties van de Federal Reserve. Het handelde dinsdag op $24, waar het de afgelopen dagen bleef hangen. Deze prijs ligt zo’n 8,40% onder het hoogste punt in 2023.

Vertraging in China en acties van de Fed

De zilverprijs reageerde mild op de recente economische gegevens uit China. Volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) bleven de PMI’s voor de industrie en de dienstensector in december onder de 50. Dit is een teken dat het niet goed gaat met de economie van het land, omdat de mondiale vraag onder druk blijft staan.

Uit een afzonderlijk rapport van Caixin bleek dat de Chinese PMI voor de verwerkende industrie in december op 50,8 uitkwam, een kleine stijging ten opzichte van de 50,7 in november. Die stijging was enkele punten hoger dan de gemiddelde schatting van 50,4.

Zilver en andere industriële metalen reageren doorgaans aanzienlijk op de Chinese economische cijfers. Bovendien is China de grootste afnemer van zilver en andere metalen zoals koper, ijzererts en platina.

De zilverprijs wacht ook op de volgende productie-PMI-cijfers uit de Verenigde Staten en Europese landen. Economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de PMI in deze periode onder de 50 bleef.

Andere belangrijke gegevens om in de gaten te houden zijn de recente Amerikaanse Non-Farm Payrolls (NFP)-gegevens. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de economie in december ruim 180.000 banen heeft gecreëerd, terwijl de werkloosheid op 3,7% bleef.

Deze cijfers zijn belangrijk omdat ze van invloed zullen zijn op het volgende besluit van de Federal Reserve. Economen rekenen al tijdens de bijeenkomst in maart een renteverlaging van 0,25% in. In de meeste periodes doet zilver het goed als de Fed de rente verlaagt.

Ondertussen blijft de goud/zilver-ratio op 86, ongeveer 11% boven het laagste punt in 2023. Een ratio van 80 en hoger is een teken dat zilver een prijsstijging te wachten staat, aangezien goud duurder is.

Voorspelling zilverprijs

Uit de daggrafiek blijkt dat de zilverprijs de afgelopen maanden relatief volatiel is geweest. De koers piekte in december op $25,90 en trok zich vervolgens terug naar $22,50 in dezelfde maand. Het is iets onder de eerste steun van de Andrews Pitchfork-tool gebleven en bevindt zich op het Fibonacci-retracementpunt van 23,6%.

Zilver blijft boven de 50- en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA). Het heeft ook een omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd. Daarom is het waarschijnlijk dat zilver de komende weken een bullish uitbraak zal doormaken. Als dit gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden $ 25.