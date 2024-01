Amerika lijkt tot nu toe zijn ‘zachte landing’ voor 2023 te hebben volgehouden – maar het lot van Europa is veel minder zeker.

Beleggers werden daar vandaag aan herinnerd, toen de inflatiecijfers op jaarbasis verschenen van de twee belangrijkste economieën van het Europese continent: Frankrijk en Duitsland.

De Franse inflatie is marginaal gestegen

In Frankrijk meldde Frankrijk vanochtend dat de CPI in december 2023 4,1 procent hoger was, een marginale stijging ten opzichte van de maandcijfers van november van 3,9 procent.

De reden die voor deze stijging werd opgegeven waren de hogere kosten van levensonderhoud. Dit kwam nadat de Franse regering de eerdere brandstofsubsidies voor Franse huishoudens, die waren ingesteld in de maanden nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, had afgebouwd. Dit veroorzaakte chaos in de hele Europese energiesector.

De Duitse inflatie stijgt

Terwijl de op één na grootste economie van Europa liet zien dat de inflatie begon te stijgen, liet de grootste economie iets somberdere cijfers zien.

Duitsland, dat vanmiddag zijn jaarlijkse en maandelijkse inflatiecijfers rapporteerde, had een inflatiecijfer op jaarbasis van 3,7 procent, 0,5 procent hoger dan de 3,2 procent van november 2023.

In wezen betekent dit dat de inflatie onmiddellijk weer opveerde nadat de rente in december stabiel werd gehouden, en vrijwel meteen weer opklom naar het cijfer van 3,8 procent in oktober 2023.

Wat dit betekent voor de markten

Nu de inflatie in de twee grootste economieën van Europa stijgt, is het waarschijnlijk dat de rest van Europa (die morgen hun inflatiecijfers zal publiceren) soortgelijke berichten zal laten zien. En die berichten zijn: als de ECB ook maar een centimeter toegeeft, zal de inflatie waarschijnlijk ook een kilometer op zich laten wachten.

Als dat gebeurt, betekent dit dat het zeer onwaarschijnlijk is dat renteverlagingen in de nabije toekomst voor de EU zullen plaatsvinden – zelfs als ze wel voor de Verenigde Staten zullen plaatsvinden.

Hoewel dit misschien ongelukkig nieuws is voor de gemiddelde consument in Europa, kan het de waarde van de euro zelf versterken als de komende rentebesluiten standvastig blijven en renteverlagingen uit de weg gaan.