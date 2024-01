De Russische roebel bewoog de afgelopen dagen een zijwaarts, terwijl de prijs van ruwe olie zich bleef terugtrekken. De wisselkoers van het paar USD/RUB handelde dinsdag op 89,76, waar hij de afgelopen weken bleef steken. Deze prijs ligt ongeveer 12,45% onder het hoogste punt in 2023.

Prijs voor ruwe olie daalt

De USD ten opzichte van de wisselkoers van de RUB bevindt zich nog steeds in een consolidatiefase, terwijl traders de aanhoudende energieprijzen zien dalen. Brent, de mondiale benchmark, is teruggevallen naar $77, terwijl West Texas Intermediate (WTI) is gedaald naar $72,50. De Russische urals zijn onder de $60 gedaald.

De prijzen voor ruwe olie daalden omdat investeerders reageerden op het besluit van Saoedi-Arabië om de prijzen te verlagen in een poging marktaandeel te winnen. Deze stap zal andere landen er waarschijnlijk toe aanzetten de prijzen de komende maanden te verlagen.

Ruwe olie is de belangrijkste grondstof voor Rusland, omdat het het grootste exportproduct is. Uit de meest recente gegevens blijkt dat het land ruim 3,34 miljoen vaten per dag exporteert en dat het land heeft beloofd door te gaan met de exportbeperkingen tot 500.000, in lijn met de OPEC+-deal.

Rusland is erin geslaagd de sancties van westerse landen te omzeilen door zijn olie te verkopen aan Aziatische landen, vooral India en China. Ook zijn de olietransporten van het land door de Rode Zee gegaan, zelfs nu de Houthi-aanvallen voortduren.

Analisten zijn daarom van mening dat de Russische economie het beter doet dan verwacht. In het derde kwartaal groeide de economie met 5,5%, terwijl het IMF schat dat de economie in 2024 met 1,1% zal groeien. Het werkloosheidspercentage blijft laag terwijl de industriële productie doorgaat.

Ander belangrijk nieuws omtrent het paar USD/RUB deze week zijn de aankomende Amerikaanse consumentenprijs indexgegevens (CPI). Door Reuters geraadpleegde economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de kerninflatie in december is gedaald naar 3,8%, terwijl de totale CPI licht is gestegen naar 3,2%.

Deze cijfers, samen met het NFP-rapport van vorige week, zullen helpen de toon te zetten voor de Federal Reserve. Economen hebben gemengde meningen over wanneer de Fed zal beginnen met het verlagen van de rente. Sommigen zien dat de rente in maart begint te dalen, terwijl anderen dit in juni zien beginnen.

Technische analyse USD/RUB

USD/RUB-grafiek door TradingView

Het paar USD/RUB piekte in 2023 op 102,53 en hervatte daarna de neerwaartse trend. Het is nu onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen gedaald. Het belangrijkste is dat het paar een symmetrisch driehoekspatroon heeft gevormd, dat in het zwart wordt weergegeven.

De Stochastic Momentum Index (SMI) en de Relative Strength Index (RSI) zijn naar de neutrale punten gestegen. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair neutraal met een bearish bias. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 86,98, de laagste swing op 21 november.