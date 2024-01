Crypto-experts reageren op de goedkeuring van SEC Bitcoin ETF

Het is eindelijk gebeurd. Na maanden wachten heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) eindelijk elf spot Bitcoin ETF’s goedgekeurd van bedrijven als Blackrock, Franklin Templeton, Invesco en Fidelity. Dit is een belangrijke gebeurtenis in de evolutie van Bitcoin, een bezit dat een paar dagen terug 15 jaar geleden werd.

Crypto-experts zijn van mening dat de goedkeuring van de spot Bitcoin ETF de komende jaren een onmiddellijk sneeuwbaleffect zal hebben. Ten eerste zijn ze van mening dat institutionele beleggers, die grotendeels aan de zijlijn zijn gebleven, wat geld aan deze fondsen zullen gaan beleggen.

Bovendien hebben mondiale vermogensbeheerders ruim 6 biljoen dollar aan droog poeder, oftewel contant geld, bijeengebracht maar nog niet ingezet. In een notitie zei Andy Baehr, directeur van Coindesk Indices:

“Wat betekent dit voor de prijs van bitcoin? ETF-goedkeuring en lanceringen waren goed voorspeld, dus de enige mogelijke opwaartse verrassing op de korte termijn is een beter dan verwachte instroom. Omgekeerd kan een gebrek aan beter dan verwachte instroom druk uitoefenen op de prijs van bitcoin, gezien de stijging met 50% sinds medio oktober. Beleggers die nadenken over een strategische bitcoinallocatie aan hun portefeuille – 2, 3, 4, 5% – zullen zich veel meer richten op de langere termijn “toekomst van financiën.”

In een afzonderlijke verklaring per e-mail gaf Anthony Rousseau, hoofd makelaarsoplossingen bij TradeStation, een soortgelijke mening. Op de korte termijn zal hij zich concentreren op de instroom naar deze Bitcoin ETF’s, waarbij sommige analisten meer dan $2,1 miljard aan activa verwachten. Op de lange termijn gelooft hij echter dat sommige fondsbeheerders een deel van hun enorme middelen aan Bitcoin zullen gaan besteden. Hij zei:

“Deze afstemming van de institutionele instroom op de halvering van Bitcoin in april positioneert de beleggingscategorie voor een veelbelovend jaar. Veel experts anticiperen binnenkort op de mogelijkheid van een zescijferige Bitcoin-waardering. Deze ETF-lancering betekent de komst van een nieuw soort investeerders in de Bitcoin-arena, die deze transformeert van een niche-activum naar een mainstream portefeuillecomponent.” Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ondertussen zei Cathie Wood, wier bedrijf een van degenen was die een goedkeuring ontvingen, dat de SEC een nieuw hoofdstuk in de crypto-industrie had geopend. Ze zei:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“Dit opent een nieuw hoofdstuk voor Bitcoin en ik zou graag willen geloven dat we via deze Bitcoin ETF tot de top drie of twee aanbieders zullen behoren.”

In een recente verklaring zei een analist bij Standard Chartered dat de goedkeuring van een Bitcoin ETF een game changer zou zijn. Hij verwacht dat deze ETF’s de komende jaren meer dan $100 miljard aan instromen kunnen aantrekken. In dit geval ziet hij de prijs van Bitcoin stijgen naar $250.000 in 2024. Een dergelijke stap zou de totale marktkapitalisatie van Bitcoin naar ruim $4 biljoen duwen.

Ondertussen zei Tom Lee, de oprichter van Fundstrat, en een van de grootste Bitcoin-bulls op de markt, dat de fondsen de komende maanden een instroom zouden kunnen zien. Hij voerde ook aan dat mensen iets moesten vinden waarop ze konden vertrouwen in een vertrouwde wereld.

"You need to find something you can trust in a trustless world." – Tom Lee of @FundStrat on #Bitcoin pic.twitter.com/ozfm3ibVul — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 10, 2024