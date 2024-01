Het Verenigd Koninkrijk heeft vanochtend zijn bbp-cijfers vrijgegeven voor het driemaandelijkse gemiddelde voor de maanden september tot en met november 2023.

De BBP-cijfers voor het laatste driemaands gemiddelde van Groot-Brittannië waren zorgwekkend. Hoewel het maandelijkse bbp in november zelf met ongeveer 0,3 procent groeide, liet het driemaandsgemiddelde van de drie maanden van september tot november 2023 zien dat het bbp met 0,2 procent daalde, meer dan de marktverwachtingen van een daling van 0,1 procent.

Dit volgt op de daling van het bbp met 0,3 procent tussen augustus en oktober 2023.

Recessie dreigt

Mochten de drie maanden oktober tot en met december (Q4 van 2023) ook een negatieve groei laten zien, dan zal dit het eerste volledige kwartaal zijn dat de economie is gekrompen sinds ze zich eerder dit jaar uit een technische recessie heeft weten te bevrijden. Twee van dergelijke kwartalen zullen Groot-Brittannië officieel in een technische recessie brengen (dwz twee volledige opeenvolgende kwartalen van krimp).

Volgens het Office for National Statics bedroeg het groeipercentage in het eerste kwartaal voor 2023 0,4 procent, waarna het marginaal met 0,1 procent kromp en in zowel het tweede als het derde kwartaal vlak bleef op 0,3 procent. Dit nadat het bbp van het land vijf opeenvolgende kwartalen dramatisch daalde, van 11,4 procent groei in het eerste kwartaal van 2022 naar 0,3 procent in het tweede kwartaal van 2023.

Mochten de cijfers over het vierde kwartaal een groei van 0,2 procent laten zien, zoals de huidige cijfers suggereren, dan is de kans dat Groot-Brittannië in een technische recessie terechtkomt – zo niet een totale recessie – zeer groot voor de rest van 2024.

De uitgesplitste cijfers in één oogopslag

De maandelijkse bbp-cijfers voor november 2023 groeiden met 0,3 procent

De Britse productie groeide met 0,3 procent

De dienstenproductie groeide met 0,4 procent, terwijl de bouwnijverheid met 0,2 procent daalde

Een niet zo langzame vertraging

Het Britse bruto binnenlands product (bbp) is al enige tijd langzaam aan het dalen. In december zei het Office for National Statistics (ONS) dat het Britse bbp van juli tot september 2023 naar schatting met 0,1 procent was gedaald en dat er nu werd aangenomen dat het tweede kwartaal geen groei had gekend, nadat het aanvankelijk een groei van 0,2 procent had ontvangen..

Vervolgens zei de ONS, eveneens in december, dat het bbp in oktober 2023 naar schatting met 0,3 procent was gedaald. Het was eveneens met 0,2 procent gedaald in september, om een herziene driemaandelijkse schatting te geven van een nulgroei van augustus tot oktober.

Er gloort enige hoop aan de horizon

Hoewel de kwartaalcijfers tot nu toe somber zijn, schuilt er potentieel hoop in de maandcijfers van november. Terwijl oktober zorgwekkende vertragingen liet zien in de productie (een scherpe daling van 1,3 procent), de bouwnijverheid (een daling van 0,4 procent in oktober) en de dienstensector (een daling van 0,1 procent), groeiden deze drie cijfers in november alledrie, met name in de dienstensector.

Mochten de cijfers van december eveneens verbetering laten zien, dan zou dit de hoop kunnen wekken dat het bbp in het eerste kwartaal van 2024 zou kunnen groeien, waardoor Groot-Brittannië van de tweede technische recessie in minder dan een jaar zou worden gered.