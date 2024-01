Bitcoin trok zich de afgelopen dagen terug, maar experts blijven ervan overtuigd dat dit jaar een sterk jaar zal worden voor ‘s werelds grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie.

Bitcoin zou in 2024 een nieuw hoogtepunt kunnen bereiken

Vijay Ayyar, de vice-president van CoinDCX, verwacht bijvoorbeeld dat BTC de komende maanden een nieuw hoogtepunt zal bereiken. In een recent interview zei hij:

Als we het sentiment mogen geloven, zien we mogelijk ergens dit jaar een versnelde beweging naar nieuwe recordhoogten.

De bullish visie van Ayyar is voornamelijk gebaseerd op de Spot Bitcoin ETF’s die de Securities & Exchange Commission van de Verenigde Staten vorige week heeft goedgekeurd. Er wordt algemeen verwacht dat op de beurs verhandelde fondsen de institutionele belangstelling voor Bitcoin zullen vergroten – en de daarmee samenhangende instroom van kapitaal zal waarschijnlijk resulteren in een aanzienlijke stijging van de prijs ervan.

Historisch gezien heeft Bitcoin zich echter bijna nooit in een vacuüm hersteld. Het heeft de neiging zich te weerspiegelen in de crypto-ruimte als geheel wanneer de wind in de rug de prijs van een BTC ten goede komt. Het is dus denkbaar dat de verwachte rally in Bitcoin de opkomende cryptoprojecten zoals Bitbot dit jaar zal helpen.

Bitbot – een korte introductie

Bitbot is een handelsbot van Telegram die ervoor wil zorgen dat je het maximale haalt uit de verwachte rally in cryptocurrencies in 2024.

Wat het in wezen doet, is particuliere beleggers toegang geven tot handelsinstrumenten van institutionele kwaliteit om het rendement te maximaliseren en het risico tijdens het handelen op de cryptomarkt te minimaliseren.

Belangrijker nog is dat het de eerste niet-bewarende handelsbot is, wat betekent dat er een extra beveiligingslaag is voor gebruikers die ervoor kiezen om op Bitbot te vertrouwen. Op de website vermeldt Bitbot zijn missie als:

Om instrumenten van institutionele kwaliteit in handen te geven van particuliere beleggers, terwijl ze worden beveiligd door MPC-bewaring.

Meer weten over Bitbot? Bezoek de website via deze link.

Hoe is Bitbot een investering op zichzelf?

Wat Bitbot des te interessanter maakt, is het native token dat alles aanstuurt waar dit platform voor staat.

Het Bitbot-token staat gepland voor een presale die op 17 januari begint. Door erin te investeren, kun je deel uitmaken van deze gemeenschap en in aanmerking komen om deel te nemen en te profiteren van een exclusief model voor het delen van inkomsten, dat een extra bron van inkomsten creëert.

Bitbot belooft ook toegang tot beperkte functies aan degenen die eigenaar zijn van zijn eigen token. Deze omvatten copy trading, edelstenenscanner en extra passief inkomen als u ook deelneemt aan het verwijzingsprogramma.

Houd er rekening mee dat Bitbot “een deel van zijn presale toewijzing voor wedstrijden zal gebruiken – waarvan de eerste een wedstrijd van $100.000 is volgens zijn website. U kunt zich aanmelden voor de mailinglijst om op de hoogte te blijven van de laatste informatie terwijl Bibot zijn voorverkoop lanceert via deze link.

Ander voordeel voor crypto kan Bitbot helpen

Houd er rekening mee dat je tijdens de presale geen winst op je investering in Bitbot kunt realiseren, aangezien tokens pas worden vrijgegeven nadat de presale is afgerond.

Maar zodra de presale eindigt, zal het native Bitbot-token waarschijnlijk een thuis vinden op een opmerkelijke crypto-uitwisseling die de neiging heeft de vraag te stimuleren, wat uiteindelijk resulteert in de volgende stap omhoog in termen van de prijs van een crypto-token.

Volgens Statista wordt verwacht dat de cryptomarkt zal groeien met een samengesteld percentage op jaarbasis van iets meer dan 10%. Dat is het soort groei waar je van kunt profiteren als je vandaag besluit Bitbot te kopen.

Ten slotte zijn er nog andere kortetermijnwinden die Bitbot ook ten goede kunnen komen. De Amerikaanse Federal Reserve zou de rente in 2024 bijvoorbeeld meerdere keren kunnen verlagen, waardoor de belangstelling voor risicovolle activa zoals cryptocurrencies toeneemt.

En dan is er nog de halvering van Bitcoin, die ook gepland staat voor komende april. Klik hier voor meer informatie over Bitbot en de aanstaande presale.