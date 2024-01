USD/TRY: Analist pleit voor de Turkse lira in 2024

De Turkse lira zou in 2024 een comeback kunnen maken als de Federal Reserve en andere westerse centrale banken de rente verlagen en de inflatie in het land afneemt. Dit wordt volgens Piotr Matys, analist bij InTouch Capital, ondersteund door de positionering in de optiemarkt.

De Turkse lira staat op een recordlaagte

USD/TRY-grafiek door TradingView

De koers van het paar USD/TRY blijft op het hoogste niveau ooit, waardoor de Turkse lira een van de slechtst presterende valuta ter wereld is. Het heeft de afgelopen vijf jaar bijna 500% van zijn waarde verloren en sinds 2008 met 2.690%. Deze prestatie is te danken aan het feit dat president Erdogan een hekel heeft aan hoge rentetarieven en het gebrek aan CBRT-onafhankelijkheid.

Volgens Piotr zijn er echter enkele tekenen dat de Turkse lira later dit jaar weer zal opveren. Hij verwacht dat de CBRT een agressieve toon zal aanhouden en dit jaar de rente zal blijven verhogen. De bank was de laatste tijd het meest agressief toen zij de rente verhoogde van 8,5% in mei naar 42,5%. Economen verwachten dat de bank later dit jaar de rente zal blijven verhogen.

De Turkse renteverhogingen zullen samenvallen met een periode waarin de Fed en andere centrale banken naar verwachting zullen beginnen met het verlagen ervan. Economen verwachten dat de Fed al in maart zal beginnen met het verlagen van de rente. De Fed Rate Monitor Tool heeft een kans van 90% dat deze in juni wordt verlaagd.

Inflatie in Turkije bereikt piek in 2024

Piotr verwacht ook dat de Turkse inflatie later dit jaar zal gaan vertragen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale CPI naar 64,8% is gestegen naarmate de kosten van de meeste dingen stegen. Een besluit van de regering om de lonen te verhogen zou later dit jaar tot meer inflatie kunnen leiden. Toch ziet Piotr een situatie waarin de inflatie in Turkije onder de CBRT-rente daalt. Hij zei :

Het is vermeldenswaard dat een piek in de Turkse inflatie zou moeten samenvallen met het feit dat grote centrale banken onder leiding van de Fed de rente verlagen, wat de lira potentieel aantrekkelijk zou maken voor carry trade-spelers, ondanks de nog steeds aanhoudende risico’s.

Ondertussen wordt de optiemarkt minder negatief over de valuta. Uit gegevens blijkt dat de bearish weddenschappen op de valuta naar het laagste niveau in meer dan zes maanden zijn gedaald, wat opnieuw een positief teken is.

Historisch gezien is long gaan in de Turkse lira echter een van de slechtste transacties ooit geweest, omdat de munt in een vrije val verkeerde. Een munt die in 2008 op $1 handelde, is nu gedaald naar $30. Dit is een groot probleem nu veel bedrijven en particulieren voor de Amerikaanse dollar hebben gekozen omdat hun bezittingen in lira aan waarde verloren. Het is onwaarschijnlijk dat deze mensen zich zullen terugtrekken en de lira zullen omarmen.