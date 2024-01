Invezz onderzoekt: door AI zullen in 2024 waarschijnlijk ruim 170 miljoen ontslagen vallen

Het is het ontslagseizoen in de Verenigde Staten en hoewel het nieuwe jaar nog geen maand oud is, zijn volgens Layoffs.fyi alleen al in 2024 ruim 22.000 werknemers bij meer dan 75 technologiebedrijven ontslagen.

Een economische ontkoppeling

Dit zou begrijpelijkerwijs enige verwarring kunnen veroorzaken – vooral waar het de VS betreft.

Van alle economieën wereldwijd lijkt Amerika 2023 het beste te hebben doorstaan. De inflatie lijkt te zijn verslagen, het bbp stijgt en feitelijk blijkt uit de laatste gegevens van de Nonfarm Payrolls dat er nu over het geheel genomen meer Amerikanen aan het werk zijn, en niet minder.

Als je naar de Nasdaq 100-index kijkt, die een betrouwbare graadmeter is voor grotere Amerikaanse bedrijven en in het bijzonder de technologie-industrie, had deze in 2023 zijn beste jaar in ruim twintig jaar, sinds de dot com-zeepbel in 1999 barstte. En het gaat nog steeds goed in 2024.

Zelfs in Europa, dat het momenteel wat moeilijker heeft, maakte de Europese Centrale Bank gisteren bekend dat de werkgelegenheidscijfers robuust waren en dat de inflatie vertraagt.

Een groeiende trend

Helaas is dit voor velen een aanhoudende trend – en deze strekt zich uit tot ver buiten de Verenigde Staten. In het jaar 2023 waren enkele van de meer spraakmakende ontslagverhalen:

Google: 12.000 werknemers, ongeveer zes procent van het totale personeelsbestand wereldwijd

Microsoft: 10.000 werknemers, ongeveer vijf procent van het totale personeelsbestand wereldwijd

Phillips: 6000 medewerkers, ongeveer 13 procent van het personeelsbestand

Amazon: 8000 werknemers

Ook Amazon: nog eens 9000 werknemers, drie maanden later

Het Duitse Flink: 8000 werknemers, maar liefst 40 procent van het totale personeelsbestand

De laatste slachtoffers in 2024? SAP en Salesforce, die beiden onlangs ‘herstructureringen’ hebben aangekondigd. Vandaag heeft Salesforce aangekondigd dat het dit jaar bijna één procent van zijn wereldwijde personeelsbestand, ongeveer 700 mensen, zal inkrimpen.

Ondertussen zei SAP eerder deze maand dat het in 2024 een aanzienlijke 8000 banen zal ‘herstructureren’, waarvan sommige ontslagen zullen vereisen, waarvan de meeste ‘vrijwillig’ zullen zijn, terwijl andere intern binnen het bedrijf zullen worden herverdeeld.

Maar waarom gebeurt dit?

Om het simpel te stellen: je kunt de machines de schuld geven: bedrijven met de macht om dat te doen maken plaats voor kunstmatige intelligentie (AI).

Volgens het CEO-rapport van PwC van januari zei een kwart van alle bedrijfsleiders dat ze hun (menselijke) personeelsbestand dit jaar met vijf procent of meer zouden inkrimpen. Dit betekent dat, met ongeveer 3,4 miljard werknemers op de planeet, de AI-revolutie de mensheid in 2024 170 miljoen banen – of meer – zou kunnen kosten.

Dit lijkt deels te gaan om bedrijven die draaien om relevant te blijven, maar ook om ouderwetse winsten te behalen. In een afzonderlijk rapport van PwC deze maand, specifiek over AI, zei het bedrijf het volgende:

Wat duidelijk naar voren komt uit alle analyses die we voor dit rapport hebben uitgevoerd, is hoe groot AI waarschijnlijk zal zijn, en hoeveel waardepotentieel er voor het oprapen ligt. AI zou in 2030 tot 15,7 biljoen dollar kunnen bijdragen aan de wereldeconomie, meer dan de huidige productie van China en India samen. Hiervan zal 6,6 biljoen dollar waarschijnlijk afkomstig zijn van een hogere productiviteit.

De regio die de komende zes jaar het meeste profijt zal hebben van AI (7 biljoen dollar om precies te zijn) is China, waarbij Noord-Amerika op de tweede plaats komt met 3,7 biljoen dollar en West-Europa op de derde plaats. Dit verklaart ook waarom verreweg de meeste ontslagen plaatsvinden in de meest ontwikkelde landen ter wereld.

Dieper graven

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) gaf eerder deze maand een gedeeltelijke verklaring:

In geavanceerde economieën kan ongeveer 60 procent van de banen worden beïnvloed door AI. Ongeveer de helft van de blootgestelde banen kan profiteren van AI-integratie, waardoor de productiviteit toeneemt. Voor de andere helft kunnen AI-toepassingen belangrijke taken uitvoeren die momenteel door mensen worden uitgevoerd, wat de vraag naar arbeid zou kunnen verlagen, wat zou kunnen leiden tot lagere lonen en minder aanwervingen. In de meest extreme gevallen kunnen sommige van deze banen verdwijnen.

Dit verklaart enigszins het huidige ontslagfestijn met betrekking tot AI, maar het verklaart niet alles.

Veel experts over de hele wereld zijn het er tenslotte over eens dat de meeste kunstmatige intelligentie momenteel nog in de kinderschoenen staat en bij lange na geen vervanging is voor een mens in iets anders dan de meest ondergeschikte arbeid. Bovendien is AI, als nieuwe en zich ontwikkelende technologie met alle hype van Wall Street erachter, nog steeds veel te duur voor het gemiddelde bedrijf om op een zinvolle manier te gebruiken in plaats van een meer traditioneel personeelsbestand.

Herprioriteren

De sleutel zou de woorden van deze machtige bedrijven kunnen zijn over waarom de ontslagen plaatsvinden. SAP verwoordde het als volgt:

In 2024 zal SAP zijn focus op belangrijke strategische groeigebieden, in het bijzonder Business AI, verder vergroten. Het is ook van plan zijn operationele opzet te transformeren om organisatorische synergieën en AI-gestuurde efficiëntie te benutten en het bedrijf voor te bereiden op een zeer schaalbare toekomstige omzetgroei. Om dit doel te bereiken en om ervoor te zorgen dat de vaardigheden en middelen van SAP blijven voldoen aan de toekomstige zakelijke behoeften, is SAP van plan om in 2024 een bedrijfsbreed herstructureringsprogramma uit te voeren.

Dit zal volgens het bedrijf alleen op de lange termijn vruchten afwerpen, maar zal binnen de komende paar jaar “een stijging van ongeveer €0,5 miljard opleveren als gevolg van de verwachte incrementele efficiëntiewinsten als gevolg van het transformatieprogramma.”

Nadat vorige week was aangekondigd dat Google ongeveer 1000 medewerkers zou ontslaan, hebben we contact met hen opgenomen voor commentaar. Dit is wat ze tegen Invezz zeiden:

We investeren op verantwoorde wijze in de grootste prioriteiten van ons bedrijf en de aanzienlijke kansen die voor ons liggen. Om ons zo goed mogelijk voor deze kansen te positioneren, hebben een aantal van onze teams in de tweede helft van 2023 veranderingen doorgevoerd om efficiënter te worden en beter te werken, en om hun middelen af te stemmen op hun grootste productprioriteiten. Sommige teams blijven dit soort organisatorische veranderingen doorvoeren, waaronder het schrappen van enkele rollen wereldwijd. We blijven alle betrokken werknemers ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe rollen hier bij Google en daarbuiten.

Dit is een wereld verwijderd van de beroemde 12.000 ontslagen bij Google begin 2023, die werden toegeschreven aan een krimpende economie en financiële tegenwind.

Beide lijken te suggereren dat grotere bedrijven werknemers herverdelen en herstructureren, vooruitlopend op de verwachte winsten die in de toekomst met AI zouden kunnen worden behaald, in plaats van op dit moment menselijk personeel te vervangen door machinaal personeel.

Waar het op neer komt

Enigszins ironisch genoeg zegt Sandra Sucher, hoogleraar en ontslagdeskundige van de Harvard Business School, dat ontslagen om welke reden dan ook feitelijk een daling van de innovatie, de omzet en de reputatie van bedrijven kunnen veroorzaken.

Denk tot slot eens na over deze woorden van haar, citaten van de Stern Strategy Group op hun LinkedIn-pagina vorige week:

We bevinden ons momenteel in een bijzonder slechte situatie als het gaat om de manier waarop ontslagen worden uitgevoerd. Mensen zijn niet op dezelfde manier een hulpbron als olie en gas, dus als je ze behandelt als een hulpbron die je kunt weggooien als ze niet langer waardevol zijn, ondermijn je het basisidee van wat het betekent om een persoon te zijn.

En wie gaat in dat geval dan in uw pas geherstructureerde bedrijf kopen? Machines?