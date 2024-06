Elon Musk wil dat Warren Buffett investeert in Tesla-aandelen

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) staat vandaag in de belangstelling na Elon Musk – de CEO zei dat Warren Buffett een belang zou moeten nemen in zijn elektrische auto-gigant.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Dit is wat Musk vandaag over ‘X’ schreef

Copy link to section

De legendarische investeerder en voorzitter van Berkshire Hathaway Inc “zou een positie in Tesla moeten innemen. Het is een voor de hand liggende zet”. Dat schreef Musk maandag in een bericht op “X”.

Zijn commentaar komt slechts enkele dagen nadat het multinationale conglomeraat zei dat het zijn belang in Apple Inc. om fiscale redenen in het eerste kwartaal met zo’n 13% heeft teruggeschroefd.

Berkshire Hathaway publiceerde dit weekend ook zijn winstrapport over het eerste kwartaal, dat u volledig kunt lezen op deze link.

Merk op dat de holdingmaatschappij van Buffett op het moment van schrijven bijna 190 miljard dollar in contanten heeft.

Buffett noemde Tesla tijdens de jaarvergadering

Copy link to section

Het is ook vermeldenswaard dat Warren Buffett afgelopen zaterdag tijdens een jaarvergadering over Tesla sprak.

Zowel de kosten als de prijzen zullen dalen als de automatiseringstechnologie van de EV-gigant erin slaagt verkeersongevallen te minimaliseren, merkte hij op. $TSLA moet die mijlpaal echter nog bereiken, aldus Ajit Jain, vice-voorzitter van Berkshire’s verzekeringsbedrijf.

Buffett verwacht dat Berkshire Hathaway dit jaar een “bescheiden groei” van de operationele winst zal laten zien. Beslissingen met betrekking tot beleggen in aandelen liggen bij Greg Abel, mocht u aftreden, voegde de miljardair eraan toe tijdens de jaarvergadering.

De klasse B-aandelen van zijn multinationale conglomeraatholding zijn op het moment van schrijven met meer dan 10% gestegen ten opzichte van begin 2024.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.