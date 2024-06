Jim Cramer zegt dat Apple ‘zeer rendabel’ is na het iPad-evenement

Jim Cramer zegt dat Tim Cook – de CEO van Apple Inc (NASDAQ: AAPL) en zijn team “zeer rendabel” zijn nadat de techgigant dinsdag nieuwe iPads met de nieuwste M4-chip uitrolde.

Cramer herhaalt zijn bullish visie op $AAPL

Het is de eerste keer dat de multinational sinds oktober 2022 nieuwe versies van iPad lanceert. Volgens CEO Tim Cook:

Dit is de grootste dag voor iPad sinds de introductie ervan.

Cramer herhaalde zijn bullish standpunt ten aanzien van de $AAPL, ook omdat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zijn eigen AI-chip voor datacenters ontwikkelt, zo blijkt uit een WSJ-rapport van dinsdag.

Hij blijft optimistisch, ook al rapporteerde Apple vorige week een daling van de iPhone-verkopen met 10% in het tweede fiscale kwartaal (lees meer). De aandelen van de tech-titan zijn nog steeds 10% gestegen ten opzichte van hun recente dieptepunt op het moment van schrijven.

De Apple AI-chip is anders dan die van Nvidia

Merk op dat het werken aan een AI-chip Apple niet per se in directe concurrentie met Nvidia plaatst.

Dat komt omdat het product dat zij ontwikkelen bedoeld is om te worden gebruikt voor “gevolgtrekkingen”, terwijl die van Nvidia voornamelijk worden gebruikt voor “training”. Toch zei de Mad Money-presentator op CNBC’s “ Squawk on the Street ”:

Dit is een heel goed teken, want het is het begin van wat ik beschouw als de aanval van Apple op AI. Je begint te denken dat het misschien een veelvoud van 25 of 26 verdient.

Dinsdag herhaalden analisten van de Bank of America hun koopadvies voor Apple-aandelen, die op het moment van schrijven een dividendrendement van 0,55% opleveren.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.