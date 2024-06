Pepe (PEPE) en AIOZ Network (AIOZ) komen tot leven nu Bitbot presale $3,5 miljoen nadert

Pepe (PEPE) en AIOZ Network (AIOZ) zijn naar voren gekomen als opmerkelijke stijgers in de huidige cryptomarkt, die elk aanzienlijke prijsbewegingen ervaren, aangedreven door verschillende factoren.

Terwijl PEPE worstelt met de nasleep van een whale dump, gaat AIOZ mee op de golf van opwinding na de notering op Bithumb. Tegelijkertijd duidt de lopende presale van Bitbot op een groeiende vraag naar innovatieve handelsoplossingen in de crypto-ruimte.

Pepe (PEPE) prijs daalt na whale dump

Pepe (PEPE) heeft de afgelopen 24 uur een tumultueuze rit meegemaakt. De prijs daalde met bijna 5% ondanks een opmerkelijke stijging van 21,72% in de afgelopen week.

Deze plotselinge prijsdaling werd veroorzaakt door het dumpen van meer dan 1,2 biljoen PEPE-tokens op de Binance-beurs, waardoor beleggers zich zorgen maakten over het toekomstige traject van de cryptocurrency met een meme-thema. De dump komt met name slechts enkele dagen nadat whales 4 biljoen PEPE-tokens hadden verzameld na de prijsstijging van de meme-coin.

Volgens on-chain transactiegegevens heeft een multisig-wallet, doorgaans geassocieerd met crypto-whales, 1,238 biljoen PEPE, wat overeenkomt met $10,56 miljoen, gestort bij Binance. De enorme dump van PEPE tokens heeft tot bearish marktsentimenten geleid, waarbij analisten speculeerden dat de prijs van PEPE mogelijk zijn hoogtepunt had bereikt.

Ondanks de prijsdaling blijft PEPE de aandacht trekken, waarbij het handelsvolume de afgelopen 24 uur met 36,06% omhoog schoot naar $951,25 miljoen.

Deze volumestijging duidt op aanhoudende marktactiviteit en interesse in het token, ondanks het recente bearish sentiment.

AIOZ Network (AIOZ) prijsbeweging

Daarentegen is AIOZ Network (AIOZ) getuige geweest van een opmerkelijke prijsstijging, die de afgelopen dag met 9,47% en de afgelopen week met een indrukwekkende 37,08% is gestegen.

Deze aanzienlijke prijsstijging volgt op de aankondiging door de Zuid-Koreaanse Bitcoin-beurs Bithumb van de notering van AIOZ Network (AIOZ) naast een andere altcoin, NEAR Protocol (NEAR).

Het noteren op Bithumb heeft het AIOZ Network (AIOZ) nieuw momentum gegeven, waardoor het handelsvolume de afgelopen 24 uur naar $19.924.373 is gestegen, wat een substantiële stijging van 112,81% betekent.

Deze stijging van het volume weerspiegelt de groeiende interesse van investeerders en het vertrouwen in het project, dat de afgelopen weken een sensatie was op de cryptomarkt.

Presale van Bitbot wint aan momentum

Bitbot, ‘s werelds eerste AI Telegram-handelsbot, bevindt zich momenteel midden in de presale. Het project heeft al aanzienlijke aandacht en investeringen opgeleverd.

De presale, die tot doel heeft om tegen het einde van de huidige fase $3,5 miljoen op te halen, heeft al een indrukwekkende mijlpaal bereikt: tot nu toe is er $3.207.327 opgehaald.

Bitbot biedt handelaren een uniek voorstel, waarbij marktgegevens worden omgezet in bruikbare inzichten voor beslissende handelsbewegingen. Met functies zoals geautomatiseerd snipen, limietorders, kopieerhandel en rendementsoptimalisatie wil Bitbot een revolutie teweegbrengen in de handelservaring in cryptocurrency.

Beleggers die deelnemen aan de presale hebben de mogelijkheid om $BITBOT-tokens te kopen tegen een huidige prijs van $0,018 voordat de prijs stijgt naar $0,0189 in de volgende fase.

Conclusie

Omdat tokens als Pepe (PEPE) en AIOZ Network (AIOZ) de aandacht van investeerders trekken met hun dynamische prijsbewegingen, heeft Bitbot de aandacht getrokken van investeerders die hun investeringen willen diversifiëren.

Terwijl Pepe met uitdagingen wordt geconfronteerd na een aanzienlijke whale dump, profiteert AIOZ van zijn notering op Bithumb. Ondertussen benadrukt de voortdurende presale van Bitbot de groeiende vraag naar innovatieve handelsoplossingen.

Dit artikel is een samenwerking tussen onze redacteuren en partners en kan gesponsorde advertenties en links bevatten. De inhoud is geen financieel advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.