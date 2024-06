Arme winsten in het vierde kwartaal: AI-wind in de rug stuwt de omzet met 47% omhoog

Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) daalde woensdag op langere termijn met ongeveer 7,0%, ook al rapporteerde het een beter dan verwachte omzet voor het vierde financiële kwartaal.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Waarom daalt de armvoorraad na sluitingstijd?

Copy link to section

De prijsactie is interessant omdat het chipontwerpbedrijf solide richtlijnen heeft uitgegeven die wijzen op een aanhoudende vraag naar kunstmatige intelligentie. $ARM voorspelt nu dat de omzet in het eerste kwartaal tussen de $875 miljoen en $925 miljoen zal dalen, op een winst per aandeel van maximaal 36 cent.

Analisten kwamen ter vergelijking uit op respectievelijk $856 miljoen en cent per aandeel. Rene Haas – CEO zei vandaag in een brief aan de aandeelhouders :

We sloten ons boekjaar af met sterke wind in de rug, omdat AI de toenemende vraag naar op wapens gebaseerde technologie in alle eindmarkten stimuleert.

Merk op dat chips van dit op de Nasdaq genoteerde bedrijf bijna elke smartphone ter wereld aandrijven. Apple, Nvidia, Google en Microsoft behoren tot de opmerkelijke klanten. De armvoorraad is nu ruim 100% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van eind oktober.

https://www.youtube.com/watch?v=ywVv53DkHpY

Opmerkelijke cijfers in de publicatie van de Arm Q4-inkomsten

Copy link to section

Verdiende $224 miljoen, vergeleken met $3,0 miljoen een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook aanzienlijk tot 21 cent

Aangepaste EPS gedrukt op 36 cent volgens het winstrapport

De omzet steeg jaar-op-jaar met 47% naar $928 miljoen

De consensus was 30 cent per aandeel op een omzet van $880 miljoen

Arm Holdings boekte een jaarlijkse groei van 37% in zijn royalty-inkomsten, terwijl licentie- en andere inkomsten in het vierde kwartaal maar liefst 60% stegen. CEO Haas zei woensdag ook:

Alle AI-softwaremodellen, van GPT tot Llama, vertrouwen en draaien op het Arm-computerplatform. Naarmate deze modellen groter en slimmer worden, kunnen hun eisen voor meer rekenkracht en grotere energie-efficiëntie alleen via Arm worden gerealiseerd.

Dit is een ontwikkelingsverhaal. Kom over een paar minuten terug voor meer updates!

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.