Reddit slaat 10% in op de winst over het eerste kwartaal: is het te laat om te kopen?

Reddit Inc (NYSE: RDDT) is al bijna 40% gestegen ten opzichte van het laagste punt van het jaar tot nu toe, maar analisten bij Citi zijn ervan overtuigd dat het nog niet helemaal leeg is.

Reddit-aandelen kunnen nog eens 20% stijgen

De beleggingsonderneming herhaalde vanochtend haar ‘koop’-advies op de sociale nieuwsaggregator en verhoogde haar koersdoel naar $65, wat vanaf nu nog een stijging van 20% suggereert.

Citi blijft optimistisch over de aandelen Reddit na het kwartaalcijfersrapport dat het sociale-mediabedrijf gisteravond publiceerde. Analisten van de financiële dienstverlener vertelden vandaag aan klanten:

Terwijl Reddit zijn advertentiestapel uitbreidt, verwachten we dat het genereren van inkomsten uit het zoeknetwerk (meer dan 1 miljard maandelijkse zoekopdrachten) en video mogelijk in 2024 zal beginnen, wat een katalysator voor groei op de middellange termijn zal creëren.

Ondanks de stijging op woensdag is de $RDDT 15% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Reddit overtrof de verwachtingen in het eerste fiscale kwartaal

Reddit Inc zag zijn omzet op jaarbasis met 48% groeien tot 243 miljoen dollar (ruim boven de verwachtingen) in het eerste fiscale kwartaal.

Citi is positief over het in New York genoteerde bedrijf omdat het ook indrukwekkende verwachtingen heeft afgegeven voor het huidige financiële kwartaal. Volgens CEO Steve Huffman:

We zien dit als het begin van een nieuw hoofdstuk terwijl we werken aan het bouwen van de volgende generatie $RDDT.

Het in San Francisco, Californië gevestigde bedrijf met een waarde van $8,0 miljard zal zijn marktaandeel in de reclamesector vergroten naarmate de betrokkenheidstrends in de toekomst blijven verbeteren, voegden Citi-analisten woensdag toe in hun onderzoeksnota.

