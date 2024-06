2 jaar, geen winst: zijn de aandelen van Lockheed Martin het kopen waard?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) is een solide speler in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. Maar in de afgelopen twee jaar zijn de aandelen niet echt ergens heen gegaan, rond de $465. Dat roept een grote vraag op: is het nog steeds een goede koop?

Met een marktwaarde van meer dan $110 miljard bestaat er geen twijfel over dat Lockheed Martin een defensiegigant is. Ze maken allerlei belangrijke militaire spullen, van geavanceerde vliegtuigen tot kritische raketsystemen. Bovendien hebben ze hun omzet door de jaren heen vergroot, van 39,9 miljard dollar in 2014 naar 67,6 miljard dollar in 2023.

In het eerste kwartaal van 2024 deed het bedrijf het qua omzet beter dan verwacht, met een omzet van $17,2 miljard, wat de verwachtingen met maar liefst $1,2 miljard overtrof. Maar hun winstmarges daalden iets, vooral als gevolg van kostenoverschrijdingen bij de divisies Luchtvaart, Raketten en Vuurleiding. Dus hoewel de omzet stijgt, maken ze niet zoveel winst als voorheen.

Afgezien van deze kostenoverschrijdingen bestaat er altijd het risico dat een economische neergang gevolgen heeft voor de defensie-uitgaven. Bovendien neemt de concurrentie in de defensie-industrie toe, wat de winstmarges van Lockheed Martin verder onder druk zou kunnen zetten.

Laten we, nadat we de recente fundamenten van het bedrijf hebben doorgenomen, eens in de grafieken duiken om te zien wat ze zeggen over de aandelen van Lockheed Martin. Zijn er trends of patronen die ons een idee kunnen geven van waar het naartoe gaat?

Buiten het bereik breken

Als we de langetermijngrafieken van LMT bekijken, kunnen we zien dat het aandeel nu al meer dan twee jaar grotendeels tussen de $400 en $500 schommelt. Beleggers die in de aandelen hebben belegd, zouden weinig tot geen geld hebben verdiend in termen van koersstijging.

We spreken van prijsstijging omdat LMT dividenden uitkeert, wat zich momenteel vertaalt in een jaarlijks dividendrendement van 2,7%. Ze zouden dus wat rendement hebben behaald in de vorm van dividenden.

LMT-grafiek van TradingView

Als u een belegger bent die LMT-aandelen wil kopen, raden wij u aan te wachten tot de koers op overtuigende wijze boven de $500 uitkomt, dwz gedurende 2-3 dagen boven dat niveau sluit.

Als u iemand bent die in de afgelopen twee jaar of daarvoor aandelen van LMT heeft gekocht, raden wij u aan de aandelen op het huidige niveau vast te houden, maar te verkopen als de koers onder de $380 daalt.

De opwaartse kracht houdt op de korte termijn aan

Op de kortetermijngrafieken per uur of twee uur ziet het aandeel van LMT er veel beter uit. De sterke koers bevindt zich in een sterke opwaartse trend sinds hij op 15 februari een dieptepunt bereikte van $413,93. Maar hij kreeg te maken met weerstandshandel boven het $470-niveau.

LMT-grafiek van TradingView

Kortetermijnhandelaren die long op het aandeel willen gaan, kunnen dat doen als het aandeel een dag boven de $470 sluit en een stop loss op $442 plaatsen. Het eerste winstdoel is $ 498. Als het aandeel echter boven de $500 uitkomt, kunnen ze verwachten dat het in de komende weken $536,4 zal bereiken.

Traders die bearish zijn over het aandeel moeten wachten tot het de bullish trendlijn voor de korte termijn, zoals weergegeven in de grafiek, doorbreekt, of short gaan zodra het aandeel boven de $485 komt en een stop loss op $502 houden. Als het aandeel begint te dalen, zijn de onmiddellijke steunniveaus $442 en $414, wat hun winstdoelstellingen zouden moeten zijn.

