NatWest-aandelenkoersvoorspelling na winsten van Lloyds Bank

De aandelenkoers van NatWest (LON: NWG) heeft het dit jaar goed gedaan, waardoor het een van de best presterende aandelen in de FTSE 100-index is. Het is met meer dan 50% gestegen en heeft daarmee bedrijven als Lloyds Bank, HSBC en Barclays Banks verslagen.

De winsten van Lloydsbank

NatWest, het moederbedrijf van de Royal Bank of Scotland, Coutts en Ulster Bank, zal vrijdag in de schijnwerpers staan wanneer het zijn financiële kwartaalresultaten publiceert.

Deze cijfers komen een dag nadat Lloyds Bank gemengde resultaten publiceerde en een week voordat de Bank of England (BoE) haar rentebesluit bekendmaakt.

In zijn verklaring zei Lloyds dat de statutaire winst na belastingen steeg tot £ 2,4 miljard, terwijl het nettoresultaat met 9% daalde. Het rendement op materieel eigen vermogen (RoTE) daalde naar 13,5%. RoTE is een belangrijk getal dat kijkt naar de winst die een bedrijf voor investeerders maakt door alleen zijn materiële activa te gebruiken.

Uit de financiële gegevens van het bedrijf bleek ook dat de leningen en voorschotten aan consumenten stegen tot £452 miljard, terwijl de deposito’s van klanten £474 miljard bedroegen. Dit zijn belangrijke cijfers omdat Lloyds Bank de grootste retailbank in Groot-Brittannië is.

Andere opmerkelijke cijfers waren dat de CET1-ratio steeg naar 14,1%, hoger dan de doelstelling van 13%. Als gevolg hiervan besloot het bedrijf het dividend met 15% te verhogen. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten nu Lloyds eraan werkt om de CET1-ratio terug te brengen tot 13,5% tegen het einde van het jaar en 13% tegen 2025.

Net als andere Europese banken heeft Lloyds door de jaren heen geld in reserves gestopt als gevolg van de mondiale financiële crisis (GFC). Nu verminderen de meeste van hen deze reserves om zich aan te passen aan hun internationale collega’s.

NatWest-winsten vooruit

De aandelenkoers van NatWest zal nu in de schijnwerpers staan als het bedrijf vrijdag zijn financiële resultaten publiceert.

De consensus onder analisten is dat de totale inkomsten over het tweede kwartaal zijn gedaald van £3,4 miljard naar £3,40 miljard in het tweede kwartaal. De nauwlettend in de gaten gehouden nettorente-inkomsten (NII) zullen naar verwachting uitkomen op £2,61 miljard, tegen £2,615 miljard in het eerste kwartaal, wat betekent dat de impact van de renteverhogingen door de Bank of England zijn vervaagd.

Analisten verwachten ook dat de winst van het bedrijf over de periode £904 miljoen zal bedragen. De nettoleningen aan klanten zullen naar verwachting £360 miljard bedragen, meer dan de £378 miljard in het voorgaande kwartaal.

Al met al zijn analisten van mening dat dit jaar zwakker zal zijn dan in 2023, toen de bank profiteerde van hoge rentetarieven. In dit opzicht is de opvatting dat de omzet van het bedrijf zal dalen van £14,7 miljard in 2023 naar £13,8 miljard.

In tegenstelling tot Lloyds heeft NatWest niet veel ruimte om zijn kapitaalreserves te verminderen, aangezien de CET1-ratio naar verwachting op 13,1% zal uitkomen.

Besluit van de Bank of England

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van het NatWest-aandeel zal volgende week donderdag komen, wanneer de Bank of England haar rentebesluit zal publiceren.

Dit besluit komt op een moment dat de Britse economie het goed doet. Uit een rapport van S&P Global van woensdag bleek dat de PMI’s voor de industrie en de dienstensector in juli zijn gestegen. De inflatie is gedaald tot de doelstelling van de BoE, terwijl de pond een van de best presterende valuta’s in de ontwikkelde wereld is geweest.

Daarom zijn analisten verdeeld over wat ze tijdens deze bijeenkomst kunnen verwachten. Sommigen geloven dat de bank zal besluiten de rente met 0,25% te verlagen, terwijl anderen verwachten dat de rente ongewijzigd blijft. Deze laatste zijn gemotiveerd door een recente verklaring van Huw Pill, de hoofdeconoom van de bank. Pill is van mening dat het voor de BoE te vroeg is om de inflatie te vieren.

In theorie zou de koers van het NatWest-aandeel moeten dalen als de BoE de rente gaat verlagen, omdat dat lagere rente-inkomsten zal betekenen. Ik geloof echter dat NatWest en andere banken het goed zullen doen als de BoE en de Fed de rente gaan verlagen.

Dit verklaart waarom de meeste analisten optimistisch zijn over de koers van het NWG-aandeel. Tot de meest bullish behoren de analisten van Deutsche Bank en Peel Hunt.

Analyse van de aandelenkoers van NatWest

De aandelenkoers van NatWest daalde donderdag naar een dieptepunt van 326p na de gemengde Lloyds-winsten. Dit was een belangrijk niveau omdat het zich langs de onderkant van het stijgende kanaal bevond, weergegeven in blauw.

Vervolgens stuiterde de koers terug en bewoog zich boven het belangrijkste weerstandspunt op 330p, het hoogste punt op 16 mei. Het aandeel blijft boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA).

Het is ook boven de eerste weerstand van de Woodie-draaipunten gesprongen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het hoogste punt van het jaar tot nu toe, namelijk 342p. Een pauze boven de bovenkant van het kanaal zal wijzen op meer winst. Deze visie komt overeen met mijn laatste NWG-voorspelling.

Aan de andere kant zal een beweging onder de onderkant van het kanaal naar meer nadelen wijzen, waarbij het volgende punt om naar te kijken 313p is.

