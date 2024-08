De problemen voor Boeing worden groter nu de vliegtuigfabrikant een stijging van 90% van het nettoverlies in het tweede kwartaal rapporteert

Boeing rapporteerde een stijging van bijna 90% in het nettoverlies voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, waarbij lagere commerciële leveringsvolumes en verliezen in defensieontwikkelingsprogramma’s de winsten aanzienlijk naar beneden haalden.

Het bedrijf heeft ook Robert K Ortberg aangekondigd als de nieuwe president en CEO die Dave Calhoun zal opvolgen als hij eind dit jaar aftreedt.

Ortberg, 64, is een veteraan uit de lucht- en ruimtevaartindustrie die Rockwell Collins voor het laatst aanstuurde als CEO en de integratie met United Technologies en RTX aanstuurde totdat hij in 2021 met pensioen ging bij RTX.

Het nettoverlies van Boeing stijgt tot 1,4 miljard dollar

De belaagde vliegtuigfabrikant rapporteerde een nettoverlies van $1,44 miljard, of $2,33 per aandeel, vergeleken met een verlies van $149 miljoen, of 25 cent per aandeel in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Op aangepaste basis rapporteerde het bedrijf een verlies van $2,90 per aandeel, wat neerkomt op bijna $1 per aandeel onder de verwachtingen van analisten, aldus LSEG.

De omzet daalde met ongeveer 15% tot $16,87 miljard, tegen een geschatte $17,23 miljard. De schulden kwamen uit op $57,9 miljard, vergeleken met $47,9 miljard aan het begin van het kwartaal als gevolg van de uitgifte van nieuwe schulden.

Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht van de toezichthouders en zijn reputatie heeft een enorme klap gekregen na het incident met de deurplug in januari van dit jaar.

In het kwartaal in kwestie pleitte het bedrijf ook schuldig aan een aanklacht wegens samenzwering van criminele fraude om een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie op te lossen dat verband hield met twee dodelijke crashes van de 737 MAX in 2018 en 2019.

“Ondanks een uitdagend kwartaal boeken we substantiële vooruitgang bij het versterken van ons kwaliteitsmanagementsysteem en het positioneren van ons bedrijf voor de toekomst”, aldus Calhoun.

We voeren ons uitgebreide veiligheids- en kwaliteitsplan uit en hebben overeenstemming bereikt over de overname van Spirit AeroSystems. Hoewel we nog meer werk voor de boeg hebben, zullen de stappen die we nemen helpen onze activiteiten te stabiliseren en ervoor te zorgen dat Boeing het bedrijf is dat de wereld nodig heeft. We boeken belangrijke vooruitgang in ons herstel en zullen doorgaan met het opbouwen van vertrouwen door middel van actie en transparantie.

Daling van de levering van commerciële vliegtuigen drukt de inkomsten

In het kwartaal daalde de levering van commerciële vliegtuigen – de steunpilaar ervan – met 32%, wat leidde tot een overeenkomstige daling van de inkomsten uit het segment. Het leverde dit kwartaal 92 vliegtuigen af, vergeleken met 136 vliegtuigen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het heeft echter nog steeds een leveringsachterstand van meer dan 5.400 vliegtuigen ter waarde van $437 miljard.

“Tijdens het kwartaal heeft het bedrijf zijn uitgebreide veiligheids- en kwaliteitsplan ingediend bij de Federal Aviation Administration (FAA). De 737-programma’s hebben de productie gedurende het kwartaal geleidelijk verhoogd en zijn nog steeds van plan om de productie tegen het einde van het jaar te verhogen tot 38 per maand”, aldus Boeing. in een verklaring.

Het voegde eraan toe dat het 787-programma plannen handhaaft om tegen het einde van het jaar terug te keren naar 5 per maand.

In juli kondigde het bedrijf een overeenkomst aan om Spirit AeroSystems over te nemen, en het 777X-programma begon met FAA-certificeringsvluchttests na het verkrijgen van toestemming voor typekeuring.

Verliezen in het segment defensie, ruimtevaart en veiligheid

De omzet voor het defensie-, ruimtevaart- en veiligheidssegment bedroeg $6 miljard.

De operationele marge weerspiegelde een verlies van $1 miljard op bepaalde ontwikkelingsprogramma’s met een vaste prijs, waaronder een verlies van $391 miljoen op het KC-46A-programma, grotendeels veroorzaakt door een vertraging van de commerciële productie en beperkingen van de toeleveringsketen, aldus het bedrijf.

Gedurende het kwartaal ontving Boeing de onderscheiding van zeven MH-139A-helikopters van de Amerikaanse luchtmacht en leverde de eerste CH-47F Block II Chinook aan het Amerikaanse leger.

De achterstand in het segment werd geschat op $59 miljard, waarvan 31% orders vertegenwoordigt van klanten buiten de VS, aldus het bedrijf.