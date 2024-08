MercadoLibre-aandelenanalyse: MELI loopt risico vóór de winst

De aandelenkoers van MercadoLibre (NASDAQ: MELI) heeft dit jaar minder goed gepresteerd dan de markt. Het is dit jaar met slechts 3,4% gestegen en blijft daarmee achter bij andere bedrijven zoals Amazon, Jumia en eBay. Ook bleef het aandeel achter bij de belangrijkste benchmarkindices, zoals de S&P 500- en Nasdaq 100-indices.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Sterke groei en marktaandeel

Copy link to section

MercadoLibre is een van de grootste e-commercebedrijven ter wereld geworden met een marktkapitalisatie van meer dan $28 miljard. Het heeft een indrukwekkend marktaandeel in de Latijns-Amerikaanse regio.

In de loop der jaren is de omzet gegroeid van ruim $7,4 miljard in 2019 naar ruim $10,1 miljard in 2023. De jaarwinst van het bedrijf is gestegen van ruim $1,78 miljard naar ruim $2,6 miljard en analisten verwachten dat deze trend zich zal voortzetten.

Net als Amazon heeft MercadoLibre zijn oplossingen uitgebreid in een poging zijn inkomsten te diversifiëren. Naast de e-commercedivisie heeft het bedrijf zijn fintech-oplossingen gelanceerd waarmee mensen kunnen betalen en geld kunnen sturen.

Het heeft ook Pago-kredietactiviteiten gelanceerd, waar het leningen verstrekt aan particulieren en andere bedrijven. In de loop der jaren is het aantal actieve kopers gestegen van ruim 46,1 miljoen in het eerste kwartaal van 23 naar ruim 53,5 miljoen in het laatste kwartaal. De meeste van deze klanten bevinden zich in Brazilië en Mexico.

De fintech-activiteiten bloeien ook: het aantal maandelijkse actieve gebruikers is gestegen van 35,6 miljoen in het eerste kwartaal van 2023 naar ruim 49 miljoen. Het beheerd vermogen is gestegen van $2,9 miljard naar ruim $5,3 miljard.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de zaken van MercadoLibre het goed doen. Het bruto handelsvolume (GMV) steeg met 20% tot ruim $11,4 miljard, terwijl het aantal verkochte artikelen met 25% steeg tot ruim 385 miljoen. De netto-omzet steeg naar $4,3 miljard, terwijl de netto-inkomsten met 7,9% toenamen naar $344 miljoen.

Deze groei vindt plaats zelfs nu MercadoLibre te maken krijgt met meer concurrentie in de sector. Het grootste deel van deze concurrentie komt van Shopee, een toonaangevend Zuidoost-Aziatisch bedrijf dat marktaandeel wint. Uit gegevens over websiteverkeer blijkt dat Shopee in mei meer dan 200 miljoen websitebezoekers had in Brazilië.

MercadoLibre krijgt ook te maken met meer concurrentie van bedrijven als Amazon, Temu en AliEpress. Sill, het bekende merk en het sterke ecosysteem, zullen het bedrijf helpen zijn marktaandeel te behouden.

MercadoLibre winst vooruit

Copy link to section

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van het MELI-aandeel zullen de voor vrijdag geplande winsten van het bedrijf zijn.

Analisten hebben hoge verwachtingen van het bedrijf. Ze verwachten dat de omzet 4,6 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 37% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Voor dit jaar verwachten analisten dat de omzet 19 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 31% ten opzichte van 2023. De omzet van 2025 zal voorbij zijn. $ 23,4 miljard.

Tegelijkertijd is de gemiddelde winstverwachting dat de winst per aandeel $8,53 zal bedragen, een grote stijging ten opzichte van de $5,16 die het een jaar eerder maakte. Voor dit jaar wordt verwacht dat het bedrijf $33,83 zal hebben, wat hoger is dan $19,46 in 2023.

Naast de topcijfers zal de MELI-aandelenkoers reageren op de segmentcijfers en de toekomstige verwachtingen.

Analisten hebben een bullish visie op het bedrijf. De gemiddelde schatting is dat het aandeel zal stijgen van de huidige $1.625 naar $2.000, wat een stijging van 21% ten opzichte van het huidige niveau impliceert.

Potentiële risico’s in het vooruitzicht

Copy link to section

Toch wordt MercadoLibre geconfronteerd met verschillende risico’s die de omzetgroei kunnen beïnvloeden. Het eerste grote risico is Argentinië, een kernmarkt. Terwijl de inflatie dit jaar is gedaald, is de Argentijnse peso naar een recordlaagte gedaald. Het handelde op 945 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, hoger dan het dieptepunt van vorig jaar op 160.

Een devaluerende munt heeft impact op een bedrijf als MercadoLibre dat zich bezighoudt met import uit landen als China. Hierdoor moeten verkopers meer geld uitgeven om te importeren, wat tot hogere prijzen leidt.

Dezelfde situatie doet zich voor in andere landen in de regio. Bijvoorbeeld de Braziliaanse real is gedaald naar 5,60, vergeleken met het dieptepunt van vorig jaar van 4,59. De Mexicaanse peso is ook gedaald van 16,27 naar 18,0

Analyse van de aandelenkoersen van MercadoLibre

Copy link to section

MELI-grafiek van TradingView

Het andere grote risico waarmee de MELI-aandelenkoers wordt geconfronteerd, heeft betrekking op de technische aspecten. Op de daily chart zien we dat het aandeel een triple-top grafiekpatroon heeft gevormd rond het $1.787 niveau. In de meeste gevallen is dit een van de meest bearish grafiekpatronen. De halslijn bedraagt $ 1.325.

Het heeft ook een kleiner dubbeltoppatroon gevormd waarvan de halslijn $ 1.550 bedraagt. Het aandeel bleef ook boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA).

Hoewel de aandelenvoorspellingen voorafgaand aan de winst altijd riskant zijn, vermoed ik dat de MELI-aandelen een bearish uitbraak zullen doormaken als ze uitkomen. Als dit gebeurt, zou het kunnen dalen naar het volgende belangrijke ondersteuningsniveau van $1.550.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.