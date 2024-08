Wall Street heeft gemengde gevoelens over Microsoft na de winstcijfers over het vierde kwartaal: moet u meer verkopen of kopen?

In de nasleep van Microsofts financiële winstrapport over het vierde kwartaal was de reactie van Wall Street gemengd, wat een kloof weerspiegelde tussen bullish optimisme en voorzichtig scepticisme.

De technologiegigant rapporteerde een winst per aandeel van $2,95, iets boven de verwachtingen, en een omzet van $64,7 miljard, een stijging van 15,1% op jaarbasis.

Wat zeggen de analisten?

Aan de ene kant handhaafde Wedbush Securities-analist Dan Ives een Outperform-rating en een prijsdoel van $ 550 voor Microsoft, waarbij hij de telefonische vergadering van het bedrijf prees als een “validatie” voor trends op het gebied van het genereren van inkomsten met AI, vooral nu Azure naar verwachting de groei in de tweede helft van het jaar zal versnellen. .

Ives benadrukte de sterke commerciële boekingen van Microsoft en de robuuste basisgroei van Azure als belangrijke indicatoren voor een aanhoudend momentum.

Omgekeerd bood Citi-analist Tyler Radke een meer afgemeten perspectief, waarbij hij een “magere omzet/EPS-slag” erkende, terwijl hij wees op een vertraging van de groei van Azure en zwakker dan verwachte verwachtingen voor het volgende kwartaal.

Ondanks deze zorgen bleef Radke optimistisch over de groei van de AI en het aantal commerciële boekingen. Hij handhaafde zijn koopadvies, maar verlaagde zijn koersdoel enigszins van $520 naar $500.

Radke suggereerde dat de herzieningen van de ramingen voor de korte termijn negatief zouden kunnen zijn, maar hij geloofde dat elke zwakte van voorbijgaande aard zou zijn, ondersteund door solide voorlopende indicatoren.

Ook Brad Sills van de Bank of America voorspelde positieve vooruitzichten, waarbij hij vooral opmerkte dat de verwachte versnelling van Azure in de tweede helft aangeeft dat de huidige zwakte van korte duur zou moeten zijn.



Sills benadrukte de kracht van de AI-diensten van Microsoft op Azure en het vermogen van het bedrijf om zijn platform te gebruiken om de druk op de kapitaaluitgaven te verminderen.



Zijn bijgewerkte investeringsprognose voor het boekjaar 2025 steeg van $53,8 miljard naar $58,3 miljard, wat de verwachte omzetgroei en platformschaalbaarheid weerspiegelt.

KeyBanc Capital Markets-analist Jackson Ader concentreerde zich op de huidige capaciteitsbeperkingen en aanzienlijke kapitaaluitgaven van Azure, en suggereerde dat deze weliswaar voor uitdagingen zouden kunnen zorgen, maar Microsoft ook de flexibiliteit bieden om zijn groeitraject effectief te beheren.



Ader herhaalde een Overweight-rating en een koersdoel van $490, optimistisch over het potentieel van Microsoft om de uitgaven effectief te beheren naarmate het bedrijf schaalt.

Q2-resultaten in detail

De prestaties van Microsoft in het vierde kwartaal van boekjaar 2024 schetsen een complex beeld van een technologiegigant die door de woelige wateren van snelle innovatie en expansieve groei navigeert te midden van hogere marktverwachtingen.

De drijvende kracht achter de groei van Microsoft is het gediversifieerde bedrijfsmodel, met aanzienlijke bijdragen van de segmenten Productiviteit en Bedrijfsprocessen, Intelligente Cloud en Meer Personal Computing.



Met name het Intelligent Cloud-segment, waartoe ook het Azure-cloudplatform behoort, rapporteerde een groei van 21% op jaarbasis, zij het iets onder de verwachtingen.



De groei van Azure, hoewel nog steeds indrukwekkend met 29% op jaarbasis, vertoont tekenen van vertraging ten opzichte van voorgaande kwartalen.

Desondanks blijft Azure een hoeksteen van de groeistrategie van Microsoft, vooral omdat het bedrijf AI-mogelijkheden in zijn aanbod blijft integreren.

Financieel blijft Microsoft een krachtpatser, die in het vierde kwartaal $37,2 miljard aan operationele cashflow en $23,3 miljard aan vrije cashflow genereerde.

De gedisciplineerde aanpak van het bedrijf op het gebied van kapitaalteruggave komt tot uiting in de uitkering van $8,4 miljard aan aandeelhouders via dividenden en terugkoop van eigen aandelen.

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de kloof tussen de omzetgroei en de bedrijfskosten steeds kleiner wordt, wat aanleiding geeft tot enige bezorgdheid over toekomstige marge-uitbreidingen. Niettemin duiden de richtlijnen van het management voor het boekjaar 2025 op vertrouwen, waarbij een omzetgroei met dubbele cijfers wordt voorspeld tegen de achtergrond van een eencijferige groei van de bedrijfskosten.

De verhoogde waardering van Microsoft

Qua waardering bedraagt de koers-winstverhouding van Microsoft 35,39, iets boven het vijfjarig gemiddelde en de sectormediaan.

Deze verhoogde waardering weerspiegelt de hoge verwachtingen van de markt, vooral op het gebied van groei en innovatie op het gebied van cloud computing en AI-technologieën.



De strategische investeringen van het bedrijf op deze gebieden, waaronder een aanzienlijke verhoging van de CAPEX-uitgaven, zijn gericht op het stimuleren van de groei op lange termijn, maar brengen ook risico’s met zich mee als het verwachte rendement op deze investeringen achterblijft.

Ondanks deze sterke financiële cijfers reageerden de aandelen van Microsoft vandaag negatief in de pre-market-handel, met een daling van meer dan 3%.

Deze dip weerspiegelt waarschijnlijk de hoge verwachtingen en zorgen van de markt over de toekomstige duurzaamheid van de groei, te midden van agressieve kapitaaluitgaven.

De verwachtingen van Microsoft voor het komende kwartaal waren ook voorzichtig en voorspelden dat de omzet in het eerste kwartaal tussen de $63,8 miljard en $64,8 miljard zou uitkomen, iets onder de verwachtingen van de analisten.

Nu we ons hebben verdiept in de winsten van Microsoft over het vierde kwartaal en de standpunten van analisten, moeten we ons nu richten op een technische analyse van de aandelenprestaties.

Deze analyse zal dieper ingaan op recente prijsbewegingen en handelsvolumes, die allemaal cruciaal zijn voor het beantwoorden van de prangende vraag waarmee beleggers worden geconfronteerd: moet men, gezien de gemengde opvattingen van Wall Street na de winsten van Microsoft in het vierde kwartaal, hun bezittingen verkopen of dit zien als een kans om koop meer?

Is de langetermijnrally voorbij?

De aandelen van Microsoft hebben sinds begin 2023 een sterke opwaartse trend doorgemaakt en zijn vanaf dat moment in prijs verdubbeld.

Er lijkt echter een einde te komen aan deze sterke opwaartse trend, waarbij de aandelen ruim 10% zijn gedaald ten opzichte van de hoogste niveaus ooit eerder deze maand.

Bovendien staat het aandeel klaar om vandaag te openen onder de bullish trendlijn voor de lange termijn, zoals te zien is in de dagelijkse grafiek hieronder.

MSFT-grafiek door TradingView

Gezien het feit dat bulls voorzichtig moeten worden, aangezien de volgende steun voor het aandeel in de buurt van $388 ligt, waaronder het aandeel een neerwaartse trend of een periode van beweging op de middellange termijn kan ingaan.

Elke bullish positie mag alleen in overweging worden genomen als het aandeel terugveert en sluit boven het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde, dat momenteel ver weg is op $439,0.

Bearish traders kunnen deze verschuiving in momentum gebruiken om short te gaan in de aandelen, maar moeten analyseren hoe de aandelen zich na de opening van vandaag gedragen.

Als het aandeel na opening verder daalt, duidt dit op een grote verandering in het sentiment en kunnen ze short gaan op het aandeel met een stop loss op $432 en een aanvankelijk winstdoel van $388.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.