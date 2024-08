De aandelen van Microchip stijgen sneller dan de winsten: voorraden zullen van cruciaal belang zijn

De aandelenkoers van Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) is achtergebleven bij de bredere markt en de halfgeleiderindustrie. Dit jaar is de koers met 1,55% gedaald, terwijl andere chipaandelen zoals Nvidia en ASML enorm zijn gestegen. De prestaties blijven ook achter bij die van de technologiezware Nasdaq 100-index en de S&P 500-index.

De groei is vertraagd

Microchip Technology is een groot halfgeleiderbedrijf waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. In tegenstelling tot AMD en Nvidia produceert het bedrijf niet de populaire GPU- en CPU-producten die te vinden zijn in alledaagse producten zoals smartphones en tablets.

In plaats daarvan vervaardigt Microchip Technology producten zoals traditionele halfgeleiders, die grotendeels analoog zijn. De andere producten zijn microprocessors, versterkers, discretes en geheugenproducten.

De producten worden op grote schaal gebruikt in de meeste technologieartikelen. Enkele van de grootste klanten zijn bedrijven in de automobiel- en andere industriële sectoren. Het concurreert met bedrijven als Texas Instrument en NXP Semiconductor.

Zoals we tijdens de COVID-19-pandemie hebben gezien, zijn deze producten van groot belang in de mondiale industriële ruimte. Hierbij worden deze producten gebruikt op gebieden als sensoren, energiebeheer, timingapparatuur en dataconverters.

Microchip Technology en andere soortgelijke bedrijven zagen tijdens de pandemie een robuuste omzetgroei, omdat tekorten tot hogere prijzen leidden. Als gevolg hiervan is de jaaromzet gestegen van ruim $5,27 miljard in 2019 naar een piek van $8,4 miljard in 2022.

Onlangs is de MCHP echter vertraagd, omdat de vraag van autofabrikanten en andere industriële bedrijven zich terugtrok. Het heeft ook aanzienlijk geleden onder de verhoogde voorraden na het opvoeren van de productie na de pandemie.

Microchip is niet de enige. De aandelen van Texas Instruments zijn de afgelopen twaalf maanden slechts met 13% gestegen, terwijl NXP Semiconductors in dezelfde periode met slechts 18% is gestegen.

De activiteiten van Microchip staan onder druk

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de omzet van Microchip in het eerste kwartaal met 25% is gedaald tot 1,32 miljard dollar ten opzichte van het vierde kwartaal. Het daalde met 40% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Het bedrijf schreef deze daling toe aan de aanhoudende vertraging in zijn belangrijkste analoge segment en de hoge voorraadniveaus. De CEO zei:

“Wij denken dat we te maken hebben met de vraag naar de eindmarkt, omdat klanten en kanaalpartners de voorraad bleven verminderen. Deze situatie heeft ons genoodzaakt aanhoudende bezuinigingsmaatregelen door te voeren, waaronder het nemen van maatregelen om de bezettingsgraad van de fabrieken te verminderen, die tot in het kwartaal van juni zullen aanhouden.”

Het bedrijfsresultaat van Microchip Technology kwam uit op $253 miljoen, terwijl het nettoresultaat terugviel naar $154,7 miljoen. Over het hele jaar daalde de omzet met 9,5% tot 7,6 miljard dollar.

Microchip Q1-winsten vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Microchip zullen de voor donderdag geplande winstcijfers zijn. In het afgelopen kwartaal mikte het management op een netto-omzet van tussen de $1,22 miljard en $1,26 miljard. De nettowinst zal naar verwachting tussen de $103 miljoen en $128 miljoen uitkomen.

De gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet $1,24 miljard zal bedragen, vergeleken met $2,29 miljard een jaar eerder. Ze verwachten ook dat de jaarlijkse omzet zal vertragen van 7,63 miljard dollar in 2023 naar 5,48 miljard dollar.

Daarom bestaat er bezorgdheid dat Microchip, een bedrijf dat een negatieve omzet- en winstgevendheidsgroei kent, ernstig overgewaardeerd wordt. Het heeft een koers-winstverhouding van 66, hoger dan Nvidia’s 39 en de sectormediaan van 29.

Het heeft ook een forward EV-to-EBITDA multiple van 25, hoger dan de sectormediaan van 14,5. Dit is een duidelijk teken dat het bedrijf overgewaardeerd is gezien zijn marktkapitalisatie van $45 miljard.

De waardering betekent dat het management goed zal moeten presteren en zijn bedrijfscijfers moet verbeteren. Het zal ook een goede ommekeer moeten doorvoeren en de winstgevendheid moeten vergroten. Het allerbelangrijkste is dat het bedrijf zijn voorraadniveaus moet verbeteren.

Ondanks deze uitdagingen zijn veel analisten optimistisch over het bedrijf. De meest opvallende zijn die van Rosenblatt, Susquehanna en Citigroup, die een koopadvies hebben. Mizuho verhoogde het aandeel in mei van neutraal naar kopen.

Niet iedereen is overtuigd. In een recente verklaring hebben analisten van Morgan Stanley het bedrijf verlaagd van overwogen naar gelijk gewicht.

Analyse van de aandelenkoersen van microchips

MCHP-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het MCHP-aandeel de afgelopen maanden een langzame opwaartse trend heeft doorgemaakt. Het is gestegen van het dieptepunt van $52,32 in 2022 naar een hoogtepunt van $100 eerder dit jaar. Onlangs is het aandeel echter teruggevallen naar $88.

Het aandeel vormde onlangs een doji-patroon, een populair bullish omkeerteken. Deze doji vond plaats nadat hij de onderkant van het stijgende kanaalpatroon opnieuw had getest.

Het aandeel bleef iets onder het Fibonacci Retracement-punt van 23,6%. Het is ook gedaald tot onder het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Daarom vermoed ik dat het aandeel in de nawinst een bearish doorbraak zal kennen. Als dit gebeurt, zal het waarschijnlijk het belangrijkste steunpunt opnieuw testen op $83,6, het laagste punt in juli.

