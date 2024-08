De aandelen van Rolls-Royce stijgen met 11% dankzij sterke resultaten in het eerste halfjaar en herstel van het dividend

De aandelen van Rolls-Royce (LON: RR) stegen donderdag met meer dan 11% en bereikten een recordhoogte, na de aankondiging van het bedrijf over robuuste resultaten over het eerste halfjaar, het herstel van het dividend en een optimistische winstvoorspelling.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het aandeel noteerde om 11.30 uur Londense tijd 10,7% hoger.

Indrukwekkende prestaties in het eerste halfjaar en verbeterde prognoses

Copy link to section

Rolls-Royce rapporteerde een onderliggende winst van £1,1 miljard ($1,4 miljard) voor de eerste helft van het jaar, wat de marktverwachtingen overtrof en aanzienlijk hoger was dan £673 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf verwacht nu dat de onderliggende winst in 2024 zal stijgen tot £2,1 miljard tot £2,3 miljard, een stijging ten opzichte van de £1,7 miljard tot £2,0 miljard die in de jaarresultaten voor 2023 werd voorspeld.

Bovendien verhoogde het bedrijf zijn vrije kasstroomprojectie voor het hele jaar naar een bereik van £2,1 miljard tot £2,2 miljard, een stijging ten opzichte van de eerdere voorspelling van £1,7 miljard tot £1,9 miljard.

Deze herziene prognoses weerspiegelen het vertrouwen van het bedrijf in de voortdurende transformatie en het vermogen om door de uitdagende supply chain-omgeving te navigeren.

Het dividendherstel van Rolls-Royce duidt op financiële veerkracht

Copy link to section

In een belangrijke stap kondigde Rolls-Royce de hervatting van de dividenden voor het volledige jaar 2024 aan, te beginnen met een uitbetalingsratio van 30% van de onderliggende winst na belastingen.

Dit besluit markeert een terugkeer naar de aandeelhoudersuitkeringen nadat de uitbetalingen in 2020 werden opgeschort toen de COVID-19-pandemie de luchtvaartindustrie ernstig trof.

CEO Tufan Erginbilgic, die in 2023 het roer overnam met een mandaat om het bedrijf nieuw leven in te blazen, uitte optimisme over de toekomst.

Onze transformatie van Rolls-Royce naar een goed presterende, competitieve, veerkrachtige en groeiende onderneming vordert met tempo en intensiteit. We breiden het winst- en cashpotentieel van het bedrijf uit in een uitdagende supply chain-omgeving, die we proactief beheren.

Erginbilgic benadrukte ook de toegenomen financiële veerkracht die het bedrijf in staat heeft gesteld zijn verwachtingen voor 2024 te verhogen en de aandeelhoudersuitkeringen te herstellen.

Zijn strategische focus op optimalisatie- en kostenefficiëntieprogramma’s lijkt vruchten af te werpen, waardoor Rolls-Royce wordt gepositioneerd voor duurzame groei.

Sterke omzetgroei en operationele verbeteringen

Copy link to section

De groepsinkomsten van Rolls-Royce stegen in de eerste helft van het jaar tot £ 8,2 miljard, vergeleken met £ 7 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De onderliggende bedrijfswinst bedroeg £1,15 miljard, wat een substantiële stijging betekent ten opzichte van £673 miljoen in het voorgaande jaar.

Deze cijfers onderstrepen de succesvolle inspanningen van het bedrijf om de operationele efficiëntie te vergroten en te profiteren van het herstel in de luchtvaartsector.

Het Britse lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf, dat levert aan grote luchtvaartfabrikanten als Boeing en Airbus, heeft onder leiding van Erginbilgic een aanzienlijke vernieuwing ondergaan.

De initiatieven van de CEO waren gericht op het transformeren van Rolls-Royce in een meer wendbare en competitieve entiteit, die in staat is te gedijen in een snel evoluerend industrielandschap.

Hoe reageerden de markten?

Copy link to section

De positieve reactie van de markt op de aankondigingen van Rolls-Royce weerspiegelt het vertrouwen in de strategische richting en financiële gezondheid van het bedrijf.

De stijging van het aandeel naar een recordhoogte betekent dat beleggers de prestaties en toekomstperspectieven van het bedrijf goedkeuren.

Vooruitkijkend wil Rolls-Royce voortbouwen op zijn sterke prestaties in het eerste halfjaar, met de nadruk op het behouden van operationele uitmuntendheid en financiële veerkracht.

Het vermogen van het bedrijf om uitdagingen in de toeleveringsketen het hoofd te bieden en zijn marktpositie te benutten zal van cruciaal belang zijn bij het bereiken van zijn ambitieuze doelstellingen voor 2024 en daarna.

De robuuste resultaten over het eerste halfjaar van Rolls-Royce hebben de winstverwachtingen verbeterd, en het herstel van de dividenden heeft het beleggersvertrouwen aanzienlijk vergroot, wat heeft geleid tot een opmerkelijke stijging van de aandelenkoers.

De strategische initiatieven van CEO Tufan Erginbilgic stimuleren de transformatie van het bedrijf en positioneren Rolls-Royce voor voortdurende groei en veerkracht in een uitdagende industriële omgeving.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.