De Amerikaanse dollarindex (DXY) nadert een cruciaal niveau, vóór de NFP-banengegevens

De Amerikaanse dollarindex is de afgelopen dagen onder druk komen te staan, omdat beleggers zich concentreren op de recente Amerikaanse economische gegevens en acties van de Federal Reserve en andere mondiale beslissingen van de centrale banken. Het handelde donderdag op $104,17, lager dan het hoogste punt in juli op $106,2.

Rentebesluit van de Federal Reserve

De DXY-index werd verkocht nadat het Federal Open Market Committee (FOMC) in juli zijn besluit had genomen. Daarin besloot de bank de rente onveranderd te laten tussen 5,25% en 5,50%, waar ze de afgelopen maanden gebleven zijn.

Het rentebesluit was in lijn met wat analisten verwachtten en wat de Fed al maanden signaleert.

Niettemin bevestigde de Fed dat zij begon na te denken over een renteverlaging, omdat zij zich bleef concentreren op haar tweeledige doel.

De Fed heeft twee hoofdrollen: ervoor zorgen dat het werkloosheidspercentage en de inflatiecijfers stabiel zijn. Wat de inflatie betreft, heeft de Fed een doelstelling van 2% vastgesteld.

Recente economische cijfers hebben aangetoond dat de inflatie in de VS nog steeds sterk was. Niettemin is het cijfer al drie maanden op rij gedaald en analisten zijn van mening dat de trend zich de komende maanden zal voortzetten.

De Fed heeft ook laten doorschemeren dat zij bereid zal zijn de rente te gaan verlagen, nog voordat de inflatie richting de doelstelling van 2,0% gaat.

Amerikaanse niet-agrarische loongegevens in de toekomst

In plaats daarvan heeft de Fed laten doorschemeren dat zij zich nu meer op de arbeidsmarkt concentreert, die tekenen van zwakte vertoont.

Dinsdag bleek uit een rapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS) dat de arbeidsmarkt verzachtte naarmate het aantal vacatures daalde naar het dieptepunt van 2021.

Uit een ander rapport van ADP blijkt dat de particuliere sector in juli slechts 122.000 banen heeft gecreëerd, het laagste aantal sinds 2023.

De focus verschuift nu naar de niet-agrarische loonlijsten (NFP) van vrijdag. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de economie in juli 177.000 banen heeft toegevoegd, nadat er in juni ruim 200.000 banen waren gecreëerd. Net als tijdens de laatste paar bijeenkomsten zou de BLS zijn laatste NFP-gegevens kunnen downgraden.

Ondertussen verwachten analisten dat het werkloosheidspercentage op 4,1% blijft staan, het hoogste niveau sinds 2021. Uit een ander rapport zal naar verwachting blijken dat het gemiddelde uurloon met 0,3% op maandbasis is gestegen en vervolgens in juli is afgezwakt van 3,9% naar 3,8%.

Als deze cijfers kloppen, betekent dit dat de Federal Reserve tijdens haar bijeenkomst in september de rente zal willen verlagen. In zijn verklaring van woensdag merkte Jerome Powell op dat de bank de deur open liet voor een renteverlaging gedurende die maand.

De Fed zal vóór de volgende vergadering een aantal belangrijke economische cijfers ontvangen. Het zal deze maand het komende rapport over de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) en de persoonlijke consumptieuitgaven (PCE) ontvangen.

Jerome Powell zal vervolgens op het Jackson Hole Symposium in augustus een hint geven over een renteverlaging. In een notitie zei Bob Michele, een analist bij JPMorgan:

“Hij geeft op zoveel mogelijk manieren het signaal af dat, tenzij er tussen nu en september iets dramatisch gebeurt, ze tijdens die bijeenkomst de rente met een kwart punt zullen gaan verlagen.”

Afwikkeling van de carry trade

De Amerikaanse dollarindex zal ook onder druk komen te staan nu beleggers de carry trade van de afgelopen jaren gaan afbouwen.

Een carry trade is een situatie waarin beleggers lenen van activa met een lage rente naar activa met een hogere rente. De afgelopen jaren hebben veel beleggers geleend uit landen als Europa en Japan om in Amerikaanse activa te beleggen.

De belangrijkste carry-trade-afwikkeling vindt plaats in de USD/JPY-wisselkoers, die de afgelopen dagen scherp is gedaald. Deze daling versnelde na de Bank of Japan maakte zijn tweede renteverhoging van het jaar bekend.

In Canada is de Bank of Canada (BoC) doorgegaan met het doorvoeren van renteverlagingen terwijl de economische vertraging voortduurt. Hetzelfde gebeurde in Europa, waar de Europese Centrale Bank tijdens de laatste bijeenkomst de rente verlaagde.

De Bank of England zal naar verwachting donderdag beginnen met het verlagen van de rente. Hoewel de verlaging het verschil tussen de Amerikaanse en Britse rente zal vergroten, zal de impact beperkt zijn als de Fed aangeeft dat zij in september de rente zal verlagen.

Historisch gezien hebben de acties van de Federal Reserve de neiging om grote gevolgen te hebben voor andere valuta.

Voorspelling van de Amerikaanse dollarindex

DXY-grafiek door TradingView

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat de DXY-index een dubbeltoppatroon vormde op $106,11. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest populaire bearish signalen op de markt. Het handelde nu op zijn neklijn.

Het belangrijkste is dat de Amerikaanse dollarindex ook een symmetrisch driehoekspatroon heeft gevormd, weergegeven in het zwart. Deze driehoek nadert zijn samenvloeiingsniveau, wat betekent dat we kunnen zien dat er grote stappen voor de boeg zijn. Als dit gebeurt, zal de Amerikaanse dollarindex waarschijnlijk een bearish uitbraak doormaken, waarbij het volgende punt waarop we moeten letten $103 is.

