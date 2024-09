Jesper Koll, een deskundige directeur van Monex Group, staat open voor “start met het kopen van Japan” nadat de benchmark Nikkei 225 maandag meer dan 12% kelderde.

Japanse aandelen beleefden hun slechtste dag sinds de “Zwarte Maandag” van 1987, toen de Yen vandaag een nieuw record van 142,09 noteerde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Een deel van de zwakte van de Nikkei 225 kan te maken hebben gehad met de mondiale fondsen die hun risico’s in portefeuille hebben verlaagd vanwege de zorgen over een dreigende recessie in de VS. De benchmarkindex staat nu in het rood voor het jaar, nadat hij de afgelopen vier weken in totaal meer dan 20% had verloren.

Toch blijft Jesper Koll positief over de vooruitzichten voor Japanse aandelen.

Waarom is Jesper Koll optimistisch over Japanse aandelen?

Jesper Koll haalde hogere investeringen, hogere vastgoedprijzen en verbeteringen op het gebied van kapitaalbeheer en corporate governance aan voor zijn constructieve kijk op Japanse aandelen, ondanks de recente onrust.

Hij was het ermee eens dat een sterkere yen zou kunnen leiden tot neerwaartse herzieningen van de winsten, maar zei dat de economische fundamenten van Japan “veel, veel solideder” blijven.

De Jesper Koll-expert noemde de aanhoudende groei van de binnenlandse investeringsuitgaven van het bedrijfsleven en de potentiële daling van de werkloosheid en bestempelde het land van de rijzende zon in zijn interview met CNBC vandaag als ‘recessiebestendig’.

Dergelijke sterke punten zullen uiteindelijk een positieve weerslag krijgen op de kapitaalmarkten van het land, voegde hij eraan toe.

UBS Global Wealth is het niet eens met Jesper Koll

Vorige week verhoogde de Bank of Japan haar belangrijkste rentetarief naar het hoogste niveau sinds de mondiale financiële crisis. De centrale bank kondigde ook plannen aan om het tempo van het opkopen van staatsobligaties te verlagen, waardoor de yen nog sterker werd.

Tegen die economische achtergrond heeft Kelvin Tay, de regionale Chief Investment Officer bij UBS Global Wealth, een visie op Japanse aandelen die in schril contrast staat met die van Jesper Koll.

In een afzonderlijk interview met CNBC op maandag vergeleek hij het investeren in Japan momenteel met het opvangen van een vallend mes.

De enige reden waarom de Japanse markt de afgelopen twee jaar zo sterk is gestegen, is omdat de Japanse yen heel, heel zwak is geweest. Zodra het omkeert, moet je eruit komen. Ik denk dat ze nu allemaal naar buiten gaan.

De yen is scherp gestegen na de renteverhoging door de BOJ van het laagste punt in 38 jaar op 162 naar een hoogste punt van 142 vanochtend.

