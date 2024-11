Met een terugtrekking van investeringen ter waarde van bijna 10 miljard dollar is oktober de slechtste maand ooit voor buitenlandse institutionele beleggers (FII’s) die zich terugtrekken uit de Indiase aandelenmarkt.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De uitstroom overtreft het vorige record van 7,9 miljard dollar tijdens de COVID-19-marktcrash van maart 2020 en wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren, waaronder een verschuiving in het wereldwijde beleggerssentiment ten opzichte van China en zorgen over overwaardering van Indiase aandelen.

Advertisement

Ondanks de uitverkoop is de Nifty deze maand echter met slechts 4% gedaald. Dat is aanzienlijk minder dan de daling van 23% tijdens de crash van maart 2020, toen de binnenlandse markt in beroering was, deels geholpen door binnenlandse institutionele beleggers die tot nu toe in oktober meer dan 74.200 crore roepies hebben geïnvesteerd.

Net als tijdens de beurskrach van 2020 hebben binnenlandse institutionele beleggers (DIIs), voornamelijk beleggingsfondsen, als tegenwicht gefungeerd tegen de zware verkopen door buitenlandse institutionele beleggers.

Dit is een vervolg op een bredere trend in 2024, toen DII’s recordinvesteringen van 4 lakh crore roepies in de Indiase markt hebben gedaan.

Particuliere beleggers hebben, in tegenstelling tot eerdere marktdalingen, veerkracht getoond en zijn niet in paniek geraakt, zelfs niet toen buitenlandse fondsen zich terugtrokken.

‘Koop China, verkoop India’-handel stimuleert FII-sentiment…

Copy link to section

Een van de belangrijkste oorzaken van de uitstroom van FII in oktober is de groeiende handel in ‘Koop China, verkoop India’.

Beleggers zijn steeds optimistischer over de economische vooruitzichten van China. De Hang Seng Index is de afgelopen maand met 14% gestegen en de Shanghai Composite Index met 22%.

Dit staat in contrast met de daling van 4% van de Nifty, die de zorgen over de marktwaarderingen en de winstcijfers van bedrijven in India weerspiegelt.

“Beleggers verwachten dat China uiteindelijk zinvolle stimuleringsmaatregelen zal nemen die niet alleen de groei in 2024 zullen ondersteunen, maar ook zullen doorlopen tot in 2025-2026”, aldus Viktor Shvets, strateeg bij Macquarie.

Hij voegde toe dat investeerders geloven dat de Chinese overheid zich nu richt op de economie en dat politieke en geopolitieke kwesties minder belangrijk worden.

…maar China is goed voor handelaren, niet voor lange termijn investeerders, zeggen economen

Copy link to section

De beleggingsgemeenschap blijft echter verdeeld over de vraag of het herstel van China duurzaam is. Bekend econoom en beleggingsstrateeg Ed Yardeni adviseerde voorzichtigheid met betrekking tot de “Buy China, Sell India”-handel. Yardeni vertelde Invezz:

Ik zou India niet aanraden om te verkopen en China te kopen, tenzij het, nogmaals, een goede deal zou kunnen zijn, maar het is geen goede investering op de lange termijn. En India heeft een enorme bullmarkt gehad, dus het is niet bepaald goedkoop. Maar ik zou in India blijven investeren.

Ook Chris Wood van Jefferies, die onlangs zijn positie in China ten koste van India heeft vergroot, weerspiegelt een groeiend sentiment over tactische verschuivingen onder wereldwijde fondsbeheerders.

Terwijl sommige investeerders op de Chinese markt op zoek zijn naar een bodemvisserij in afwachting van stimuleringsmaatregelen, zien anderen de stap als een tijdelijke transactie in plaats van een teken van een structurele ommekeer.

Macquarie waarschuwde ook dat dit meer een handelskans is dan een langetermijnbeleggingsstrategie.

“Het is goed mogelijk dat verdere aankondigingen de Chinese aandelenkoersen zullen stimuleren, zelfs als structurele problemen blijven etteren. Maar dit is vooral een handels-, geen investeringsoproep, die India nog steeds sterk bevoordeelt”, aldus het bedrijf in een rapport van vorige week.

Zorgen over overwaardering hangen boven India

Copy link to section

De uitverkoop door FII’s gaat niet alleen over China. Zorgen over de marktwaarderingen van India, die zijn gestegen na een langdurige bull run, drukken op het sentiment van investeerders.

Analisten waarschuwen dat de Indiase markten tegen historisch hoge waarderingen worden verhandeld, wat gezien de huidige economische omstandigheden te optimistisch lijkt.

Factoren zoals afnemende groei, aanhoudende inflatie, hoge belastingen en hoge rentetarieven hebben twijfels doen rijzen over de duurzaamheid van deze waarderingen.

Ajay Bagga, een ervaren marktdeskundige, merkte op dat de tolerantie van beleggers voor het missen van winsten in een dergelijke omgeving minimaal is.

“Als de markten zich op zulke hoge niveaus bevinden, is er weinig tolerantie voor gemiste winstcijfers en slecht nieuws”, zei hij. Hij voegde daaraan toe dat de stijgende dollarindex, die nu boven de 103 ligt, opkomende markten zoals India nog verder onder druk zet.

Zwakke bedrijfswinsten en macro-economische uitdagingen

Copy link to section

De winsten van Indiase bedrijven over het afgelopen kwartaal waren in verschillende sectoren teleurstellend, wat de zorgen van buitenlandse investeerders vergroot.

Kranthi Bathini, directeur aandelenstrategie bij WealthMills Securities, wees erop dat er speculatief kapitaal naar India stroomde en dat buitenlandse investeerders tot september nog netto-kopers waren.

Het verhaal is inmiddels echter veranderd en investeerders richten hun aandacht nu op de Chinese markt, die op de korte tot middellange termijn aantrekkelijkere waarderingen biedt.

“Nu de verkiezingen in de VS eraan komen, wordt verwacht dat de handelsoorlog met China agressiever zal worden. Diezelfde factoren zullen van kracht blijven, ongeacht wie er aan de macht komt”, aldus Narender Singh, Smallcase Manager en oprichter van Growth Investing.