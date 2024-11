Europese autoverkopen dalen voor het eerst in twee jaar; verkoop van elektrische auto’s biedt enige verlichting

De autoverkopen in Europa kregen in september een klap. Dit is de eerste maandelijkse daling op rij in meer dan twee jaar, omdat de economie in de regio traag bleef en consumenten hun uitgaven beperkten.

De Europese Vereniging van Autofabrikanten meldde een daling van 4,2% in het aantal registraties van nieuwe auto’s, tot een totaal van 1,12 miljoen eenheden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de stijgende verkoop van elektrische voertuigen (EV’s), droegen de daling van het aantal modellen met verbrandingsmotoren en de geringe consumentenbestedingen bij aan de daling.

Economische uitdagingen hebben gevolgen voor autofabrikanten

Europese autofabrikanten hebben moeite om hun verkoopcijfers op te krikken nu de economie stagneert en de rentetarieven nog verder stijgen.

Stellantis NV, het moederbedrijf van Fiat en Peugeot, behoorde tot de zwaarst getroffen bedrijven. Het aantal registraties daalde in de regio met 26%.

Terwijl markten als het Verenigd Koninkrijk en Spanje een lichte stijging in de verkoop zagen, registreerden grote economieën als Duitsland, Frankrijk en Italië dalingen, wat de algehele prestaties van de regio negatief beïnvloedde.

Door de vertraging van de Europese economie en de strengere financiële omstandigheden is het voor autofabrikanten lastiger om kopers te trekken.

“Hogere rentetarieven drukken op de koopkracht van consumenten”, aldus een sectoranalist in een Bloomberg-rapport, eraan toevoegend dat deze trend zich in het volgende kwartaal zou kunnen voortzetten.

EV-verkopen bieden enige verlichting

Een lichtpuntje voor autofabrikanten was de opleving van de verkoop van elektrische auto’s, vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar het aantal leveringen in september met 24% steeg.

Autofabrikanten geven forse kortingen op hun elektrische voertuigen om te voldoen aan de overheidseisen voor emissievrije voertuigen.

In Duitsland, waar de regering nieuwe stimuleringsmaatregelen voor kopers van elektrische auto’s overweegt, steeg de verkoop van elektrische auto’s met 8,7%.

Desondanks liggen de verkopen van elektrische auto’s in Europa dit jaar tot nu toe nog steeds 2,6% lager.

De vooruitzichten voor de sector blijven onzeker, aangezien de geplande tarieven tot 45% op in China geproduceerde elektrische auto’s de komende weken van kracht worden.

Zowel de Europese Unie als China onderhandelen momenteel over alternatieven voor deze tarieven. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zich uitgesproken tegen de heffingen.

Autofabrikanten passen strategieën aan

Omdat consumenten nog steeds huiverig zijn voor de hoge kosten die gepaard gaan met elektrische auto’s, richten Europese autofabrikanten zich op goedkopere modellen.

Renault onthulde onlangs zijn R5 voor € 25.000, terwijl Stellantis zijn stadsauto Citroën ë-C3 voor € 23.300 lanceerde.

Ondanks deze inspanningen overweegt Volkswagen AG om fabrieken in Duitsland te sluiten vanwege de dalende vraag, terwijl Porsche AG en Mercedes-Benz hun ambities op het gebied van elektrische voertuigen hebben teruggeschroefd.

De neergang van de elektrische auto’s baart fabrikanten als Volkswagen, Stellantis en Renault zorgen. Zij riskeren een boete van maximaal € 15 miljard als ze niet voldoen aan de strengere Europese emissienormen voor wagenparken die binnenkort van kracht worden.