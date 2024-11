Olievoorraden dalen na een aanval van Israël waarbij afgelopen weekend vier Iraanse soldaten omkwamen.

De zorgen van investeerders over de wereldwijde geopolitieke instabiliteit en de bredere gevolgen voor de olieprijzen zorgden ervoor dat Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY) maandag verder daalde tot ongeveer $ 50.

De aandelen van het koolwaterstofexploratiebedrijf zijn sinds begin april al meer dan 25% gedaald.

Maar heeft het al een bodem gevonden? Is het nu een geschikt moment om een positie in Occidental-aandelen op te bouwen? Laten we het eens onderzoeken.

OXY heeft zijn schulden verminderd

Occidental Petroleum is misschien een goede keuze, omdat het boek gevoelig is voor veranderingen in de olieprijzen, die in oorlogstijd doorgaans stijgen.

Net als in 2022, toen Rusland een militaire actie tegen Oekraïne startte, rapporteerde Occidental Petroleum recordwinsten die het gebruikte om zijn schuld met maar liefst 10 miljard dollar te verlagen.

Het bedrijf met hoofdkantoor in Houston heeft dit jaar zijn balans verder versterkt en de schulden met nog eens 3,0 miljard dollar verminderd.

Al met al heeft OXY haar schulden de afgelopen jaren met maar liefst 60% weten terug te dringen.

Dat is de eerste grote reden om te overwegen te investeren in Occidental-aandelen, na de uitverkoop van de afgelopen zes maanden.

De aandelen van de oliegigant zijn gepositioneerd voor een gezond totaalrendement, aangezien ze bovendien een dividend van 1,74% uitkeren.

Wall Street verwacht momenteel een stijging van de aandelen van Occidental Petroleum tot gemiddeld $65, wat duidt op een potentieel stijgingspotentieel van 30%.

Bezit Occidental-aandelen voor zijn DAC-investeringen

Een interessante reden om aandelen Occidental te kopen, zijn de investeringen van het bedrijf in DAC-technologie (Direct Air Capture).

Dankzij DAC kan dit in New York genoteerde bedrijf koolstofdioxide uit de lucht halen door het af te vangen en vervolgens ondergronds op te slaan.

De technologie voor directe luchtafvang heeft de interesse gewekt van grote techbedrijven, die nog steeds op zoek zijn naar manieren om hun CO2-neutrale doelstellingen waar te maken.

Eerder dit jaar kondigde 1PointFive een deal aan met Microsoft om “500.000 ton aan koolstofdioxideverwijderingscredits te verkopen over een periode van zes jaar.”

OXY verwacht dat de markt voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS) uiteindelijk een waarde van 3 tot 5 biljoen dollar zal vertegenwoordigen.

Het bedrijf verwacht zelfs dat dit segment uiteindelijk evenveel inkomsten zal genereren als het nu genereert uit de productie van olie en gas.

Tot slot is het de moeite waard om Occidental-aandelen te overwegen, aangezien de legendarische investeerder Warren Buffett hier groot op inzet.

Ondanks de zwakte van de afgelopen zes maanden, heeft zijn conglomeraat Berkshire Hathaway zijn belang in het energiebedrijf blijven vergroten.

Berkshire bezit momenteel in totaal 255 miljoen aandelen Occidental Petroleum, waarmee de oliegigant de op vijf na grootste deelneming is.