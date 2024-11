De Chinese centrale bank, de People’s Bank of China (PBOC), heeft aangekondigd dat zij haar monetaire beleidsinstrumenten zal uitbreiden door een faciliteit voor omgekeerde repo’s (reverse repurchase agreements) in te voeren.

Met deze maandelijkse tool kunnen banken en niet-bancaire instellingen leningen afsluiten op staatsobligaties, obligaties van lokale overheden en bedrijfsobligaties. De overeenkomsten hebben een looptijd van maximaal een jaar.

De introductie van rechtstreekse omgekeerde repo-overeenkomsten (repo’s) met primaire dealers is de nieuwste poging van de centrale bank om haar invloed op de marktkosten voor leningen te verfijnen en stabiliteit te brengen in de Chinese bankensector.

De werkzaamheden starten op maandag.

Het doel van de PBOC is om een redelijk niveau van liquiditeit in het financiële systeem te waarborgen en zo seizoensgebonden pieken in de vraag naar contant geld op te vangen, vooral naarmate het einde van het jaar nadert.

Vermindering van liquiditeitsdruk te midden van toename obligatie-uitgifte

Er wordt verwacht dat China de uitgifte van staatsobligaties zal opvoeren om extra uitgaven te financieren en de schulden van lokale overheden te herfinancieren. Dit leidt tot zorgen over mogelijke liquiditeitsdruk op de interbancaire markt.

Het nieuwe instrument, dat liquiditeitsinjecties op langere termijn mogelijk maakt, komt goed getimed om de marktimpact van de verwachte toename van het aanbod van obligaties te helpen opvangen.

“Bij een ‘outright repo’ worden obligaties uitgewisseld, waardoor banken op de langere termijn liquiditeit kunnen vrijmaken”, aldus Becky Liu, hoofd macro-strategie voor China bij Standard Chartered Bank in een rapport van Bloomberg.

Hiermee kan de PBOC de banken voorbereiden op een verwachte toename van de uitgifte van staatsobligaties.

Omdat commerciële banken de voornaamste kopers van deze obligaties zijn, zal het instrument van volledige reverse repo ervoor zorgen dat er voldoende liquiditeit is, zelfs als er meer obligaties worden verkocht om stimuleringsmaatregelen te financieren.

Marktwaarnemers zien deze ontwikkeling als onderdeel van de bredere verschuiving van de PBOC naar een geavanceerder en marktgestuurd monetair beleidskader.

De Chinese benchmarkrendementen reageerden nauwelijks op het nieuws, hoewel de offshore yuan licht verzwakte ten opzichte van de dollar.

Rechtstreekse omgekeerde repo: afstemming met mondiale centrale banken

De introductie van reverse repo’s is onderdeel van een bredere herziening van de aanpak van de PBOC voor het beheer van liquiditeit.

De centrale bank vertrouwt steeds minder op de middellangetermijnleningsfaciliteit (MLF) als primair instrument voor het bepalen van de rente. In plaats daarvan geeft ze de voorkeur aan instrumenten met een kortere looptijd, zoals de zevendaagse reverse repo, om duidelijkere signalen aan de markt af te geven.

Door deze verschuiving komt de PBOC dichter bij de werkwijze van haar internationale tegenhangers, waardoor zij nauwkeuriger toezicht kan houden op de marktkosten voor leningen en de liquiditeitsvoorwaarden.

De nieuwe outright repo-tool zal naar verwachting ergens tussen de zevendaagse reverse repo op korte termijn en de MLF op langere termijn zitten en een liquiditeitsoplossing op de middellange termijn bieden.

Door het aanbieden van 3- tot 6-maands repo-overeenkomsten wil de PBOC meer flexibiliteit in haar activiteiten bieden en tegelijkertijd de financieringsstress in de bankensector verlichten, die in de laatste maanden van 2024 te maken krijgt met aanzienlijke MLF-aflooptijden.

Volgens Bloomberg heeft China ongeveer 1,45 biljoen yuan ($204 miljard) aan MLF-leningen die in november en december aflopen. De timing van dit instrument is daarom van cruciaal belang voor de stabiliteit van de markt.

Nieuwe tool om banken te helpen bij het beheren van hun liquiditeitsbehoeften

Chinese financiële instellingen bereiden zich voor op wat een bijzonder moeilijk eindejaar zou kunnen worden, waarbij de seizoensgebonden vraag naar contant geld waarschijnlijk zal toenemen.

Bovendien blijft er onzekerheid bestaan over de mogelijkheid van verdere fiscale stimulering, die kan bestaan uit extra leningen van de overheid en de uitgifte van obligaties.

Het is essentieel om te zorgen voor voldoende liquiditeit op de markt om het economische momentum te behouden, vooral omdat China nog steeds kampt met een zwakke binnenlandse vraag en een aanhoudende crisis in de vastgoedsector.

Beleidsmakers hebben al een breed stimuleringspakket geïntroduceerd, met onder meer verlagingen van de rentetarieven en een verlaging van de reservevereisten voor banken.

Deze maatregelen zijn bedoeld om het herstel van de economische activiteit te ondersteunen, maar liquiditeitsproblemen blijven een punt van zorg.

Indicatoren op de geldmarkt geven waarschuwingssignalen dat sommige instellingen al te weinig financiering hebben.

Verwacht wordt dat de nieuwe repo-tool deze druk zal verlichten door ervoor te zorgen dat banken toegang hebben tot liquiditeit om in hun behoeften te voorzien en tegelijkertijd geld vrij te maken voor de aankoop van obligaties.

Hoewel de regelrechte reverse repo-tool de druk op de banken waarschijnlijk zal verminderen, kan de invoering ervan ook een signaal zijn dat de kans op verdere verlagingen van de reserveverplichting (RRR) op korte termijn kleiner wordt.

Frances Cheung, strateeg bij Oversea-Chinese Banking Corp., merkte op dat de flexibiliteit die reverse repo’s bieden, het voor de PBOC minder noodzakelijk maakt om andere beleidsinstrumenten, zoals RRR-verlagingen, te gebruiken om liquiditeit te beheren.