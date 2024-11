Winstcijfers van McDonald’s derde kwartaal vandaag: heeft de E. coli-crisis invloed op de omzetverwachting?

McDonald’s bereidt zich voor om dinsdag de resultaten van het derde kwartaal bekend te maken. Analisten verwachten gemengde resultaten, aangezien de keten met aanhoudende uitdagingen kampt.

Als gevolg van een recente uitbraak van E. coli die verband houdt met de Quarter Pounder-burger, ondervinden de verkopen van McDonald’s tijdelijk een terugval op sommige locaties in de VS.

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft onlangs uienringen aangewezen als mogelijke boosdoener in de uitbraak, hoewel de verse rundvleesburgers van de keten zijn geruimd.

McDonald’s kampt wereldwijd met een teruglopende consumentenbestedingen, die nog eens worden versterkt door de inflatiedruk. Analisten voorspellen slechts een bescheiden groei van de binnenlandse verkoop.

Dit is wat u kunt verwachten van het komende rapport van de fastfoodgigant.

Verwachtingen van analisten voor Q3-winsten

Winst per aandeel (EPS): Analisten die door LSEG zijn ondervraagd, verwachten een EPS van $ 3,20, wat de stabiele marges van McDonald’s weerspiegelt ondanks de uitbraak.

Omzetverwachting: De omzet zal naar verwachting $ 6,82 miljard bedragen, ondersteund door initiatieven voor omzetgroei, met name op de Amerikaanse markt.

In de VS heeft McDonald’s strategieën ingezet om prijsbewuste consumenten aan te trekken door in juni combinatiemaaltijden voor $ 5 te introduceren.

Deze stap zal naar verwachting leiden tot een stijging van de omzet in vergelijkbare winkels met 0,5% op de binnenlandse markt, wat de dalende vraag in het buitenland enigszins compenseert.

Volgens schattingen van StreetAccount zal de totale omzet in vergelijkbare winkels met 0,6% dalen vanwege de zwakkere internationale vraag, met name in Europa en Azië, waar de inflatiedruk de discretionaire bestedingen heeft beïnvloed.

McDonald’s heeft de Quarter Pounder tijdelijk uit de verkooppunten gehaald nadat de CDC de E. coli-uitbraak in verband bracht met uiensnippers.

De gezondheidsautoriteiten hebben uitgesloten dat verse rundvleesburgers de oorzaak zijn, maar het incident, waarbij 75 mensen werden getroffen en één persoon om het leven kwam, heeft een negatieve invloed gehad op het consumentenvertrouwen en de verkoopcijfers.

McDonald’s heeft het product inmiddels opnieuw geïntroduceerd, zij het zonder uien. Daarmee hoopt het bedrijf consumenten gerust te stellen en de omzet in de getroffen regio’s te herstellen.

De aandelen van McDonald’s zijn sinds het nieuws over de uitbraak met 6% gedaald en zijn dit jaar gelijk gebleven vanwege aanhoudende operationele uitdagingen.

Met een marktkapitalisatie van ongeveer 210 miljard dollar weerspiegelen de prestaties van de fastfoodketen de voorzichtige vooruitzichten van investeerders te midden van bredere economische onzekerheden.

McDonald’s heeft zich bij zijn reactie op de inflatiedruk vooral gericht op het aanbieden van waardevolle producten, vooral in markten met een hoge inflatie zoals de VS, waar consumenten de voorkeur geven aan goedkopere maaltijden.

Het waardegedreven menu-initiatief zou een tegenwicht kunnen bieden aan de wereldwijd zwakkere vraag, aangezien inflatie consumenten ertoe aanzet om op zoek te gaan naar betaalbare opties wanneer ze uit eten gaan.