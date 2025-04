VS leggen sancties op aan crypto wallets met Houthi-connecties in kader van harde aanpak van terrorisme financiering

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan verschillende cryptocurrency wallets die gelinkt zijn aan de in Jemen gevestigde Houthi-beweging.

Volgens een persbericht van 2 april heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën acht crypto-adressen op de zwarte lijst gezet die verband houden met de fondsenwervingsactiviteiten van de Houthi-buitenlandse terroristische organisatie, waaronder wapenaankopen en het omzeilen van sancties.

De Houthi’s, formeel bekend als Ansar Allah, zijn een gewapende politieke en religieuze groep gevestigd in Noord-Jemen.

De groep werd op 16 februari 2024 door de Amerikaanse regering opnieuw aangemerkt als buitenlandse terroristische organisatie.

De sancties maken deel uit van de voortdurende inspanningen om financiële kanalen te blokkeren die Houthi-aanvallen in Jemen en de regio van de Rode Zee ondersteunen.

Blockchain-forensisch bedrijf TRM Labs, dat samenwerkte met de autoriteiten, onthulde dat de on-chain activiteit van de gesanctioneerde wallets miljoenen dollars liet zien die naar andere entiteiten op de OFAC-lijst stroomden.

Het gaat onder meer om adressen die gelinkt zijn aan Sa’id al-Jamal, een bekende financiële facilitator met banden met militante groeperingen, en verschillende verkopers van drone-apparatuur. Het bedrijf merkte op dat de Israëlische autoriteiten eerder enkele van de gemarkeerde wallets hadden geïdentificeerd als betrokken bij de financiering van terrorisme.

TRM bevestigde ook dat de Houthi’s sinds minstens 2017 cryptocurrencies minen om hun financiën te ondersteunen, hoewel de impact klein blijft.

De acht aangewezen wallets zijn nu gemarkeerd in TRM’s blockchain-intelligentietool, die wordt gebruikt door Amerikaanse, Israëlische en wereldwijde wetshandhavingspartners om activiteiten met een hoog risico te monitoren.

In een afzonderlijk rapport bevestigde blockchain-analysebedrijf Chainalysis dat de acht adressen gezamenlijk bijna $1 miljard aan illegale cryptovaluta hadden verwerkt.

Ongeveer $45 miljoen is via Garantex gegaan, een gesanctioneerde Russische beurs die de Houthi’s gebruikten om geld over te maken.

Ondertussen ging er nog eens $2,5 miljoen via adressen die eerder waren aangemerkt als gelinkt aan Hamas.

Begin maart kondigde Garantex aan de activiteiten te staken, kort nadat Tether bijna $30 miljoen aan stablecoins had bevroren die verband hielden met verdachte activiteiten.

De medeoprichter van het platform, Aleksej Besciokov, werd twee weken later gearresteerd door de Indiase politie, op basis van een bevelschrift van de Patiala House Court in New Delhi.

OFAC pakt illegaal gebruik van crypto aan

Copy link to section

De meest recente aanwijzingen van de Houthi’s volgen op een reeks recente acties van OFAC gericht op het verstoren van het gebruik van digitale activa in criminele en terroristische financieringsnetwerken.



Vorige maand heeft OFAC een breder netwerk aangepakt dat groepen als de IRGC-QF, Hezbollah en de Houthi’s ondersteunt. Dit netwerk omvatte zes bedrijven, twee tankers en een Libanese geldwisselaar, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, die Hezbollah naar verluidt cryptocurrency wallets ter beschikking stelde om fondsen te ontvangen uit aan de IRGC gelieerde grondstoffenverkopen.

Op 5 maart legde het agentschap sancties op aan een Iraanse staatsburger voor het exploiteren van Nemesis, een darknet-marktplaats voor drugs, en plaatste het 49 cryptoadressen die daaraan waren gekoppeld op de zwarte lijst.

Volgens OFAC had Nemesis meer dan 30.000 actieve gebruikers en 1000 verkopers en faciliteerde het de verkoop van bijna $30 miljoen aan drugs wereldwijd tussen 2021 en 2024, waaronder aan de VS, waarbij gebruik werd gemaakt van Bitcoin en Monero.