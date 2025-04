President Trump bracht de wereldwijde financiële markten deze week aan het wankelen door de aankondiging van forse nieuwe tarieven op een groot aantal landen, waaronder een heffing van 34% op China en 20% op de EU.

Te midden van de chaos zijn er twee Amerikaanse retailers die daadwerkelijk kunnen profiteren van Trumps handelspolitiek: TJX en Ross Stores – aldus Citi-analist Paul Lejuez.

Lejuez verwacht dat de bovengenoemde twee retailaandelen beter zullen presteren en het jaar sterk zullen afsluiten.

Hier is waarom de Citi-analist optimistisch is over TJX en ROSS en wat deze twee retailers in 2025 voor beleggers in petto hebben.

TJX Companies Inc (NYSE: TJX)

De aandelen van TJX zijn de afgelopen maand al met meer dan 10% gestegen, maar de analist van Citi ziet nog steeds aanzienlijk verder opwaarts potentieel voor de discountretailer.

“Tariefverhogingen zullen waarschijnlijk aanzienlijke verstoringen op de markt veroorzaken, waardoor de beschikbaarheid van producten voor prijsvechters tegen aantrekkelijke prijzen sterk zal toenemen,” schreef Paul Lejuez in een onderzoeksrapport aan zijn klanten.

Lejuez heeft het aandeel TJX deze week opgewaardeerd naar “kopen” en zijn koersdoel verhoogd naar $140, wat een potentieel rendement van nog eens 12% boven het huidige niveau impliceert.

De Citi-analist prees in zijn rapport het sterke vakantieseizoen van de detailhandelaar en voegde eraan toe dat het momentum waarschijnlijk zal aanhouden, aangezien consumenten overstappen op discountwinkels uit angst voor een komende recessie.

Bovendien keert het aandeel TJX momenteel een dividendrendement van 1,36% uit, wat het op de huidige niveaus nog aantrekkelijker maakt om te bezitten, vooral als u rekent op een vertraging in de tweede helft van 2025.

Wall Street deelt over het algemeen het optimisme van Paul Lejuez over TJX Companies, zoals blijkt uit de consensusbeoordeling van analisten op het moment van schrijven: “overwogen” (overweight) voor het aandeel in de detailhandel.

Ross Stores Inc (NASDAQ: ROST)

Citi is positief over de aandelen van Ross, ondanks de tegenwind van tarieven en de daarmee samenhangende zorgen over een mogelijke economische vertraging in de komende maanden, om dezelfde redenen als bij TJX Companies.

Bovendien heeft de Amerikaanse keten van discountwarenhuizen dit jaar meer dan 15% verloren, waardoor het ook qua waardering relatief aantrekkelijker is geworden.

“Wij zien off-price als defensief gepositioneerd op korte termijn, maar goed gepositioneerd voor aanhoudende groei op lange termijn, aangezien andere retailers worstelen en winkels sluiten,” schreef hij deze week in een rapport.

Paul Lejuez ziet toenemende uitdagingen voor retailers in het verschiet, wat kan leiden tot winkelsluitingen als tarieven het algemene consumentenklimaat verzwakken.

Hij verhoogde ook zijn aanbeveling voor ROST-aandelen in zijn onderzoeksrapport naar “kopen” en verhoogde zijn koersdoel naar $146, wat een potentieel rendement van meer dan 10% boven het huidige niveau impliceert.

Net als TJX keert Ross Stores Inc., met hoofdkantoor in Dublin, momenteel een dividendrendement van 1,23% uit, wat het aantrekkelijk maakt voor wie een nieuwe bron van passief inkomen wil opzetten.