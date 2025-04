USD/CNY voorspelling: Laat China de renminbi crashen tijdens de handelsoorlog?

De wisselkoers USD/CNY steeg deze week tot een hoogtepunt van 7,30, het hoogste punt sinds februari, als gevolg van de escalerende handelsoorlog. De koers is met 0,87% gestegen ten opzichte van het laagste punt van dit jaar, en sommige analisten geloven dat deze de komende weken naar 10 kan stijgen.

China zou de renminbi kunnen devalueren.

Deze week begonnen de VS en China aan het meest significante handelsconflict in jaren. Donald Trump kondigde, onder verwijzing naar onjuiste cijfers, aan dat de VS een tarief van 34% zou heffen op alle goederen die uit China worden geïmporteerd. Dat komt bovenop de tarieven die hij in zijn eerste termijn aankondigde en de 20% die hij na zijn herverkiezing invoerde.

Om niet achter te blijven, kondigde China ook vergeldingsheffingen en andere maatregelen aan om de VS te straffen. Alle goederen die uit de VS worden geïmporteerd, mogelijk inclusief Boeing-vliegtuigen, krijgen een heffing van 34%. China zal ook de import van sommige Amerikaanse goederen beperken en meer bedrijven toevoegen aan zijn entiteitenlijst.

Deze maatregelen betekenen dat het handelsconflict tussen de twee grootste economieën zal escaleren. Analisten verwachten dat Trump mogelijk zal ingrijpen door meer tarieven op goederen uit China te heffen.

China zal naar verwachting hard werken om de economie te dempen. Het land kan besluiten om de stimuleringsmaatregelen te verhogen , vooral in de maakindustrie. Het belangrijkste is dat China kan besluiten om zijn valuta te devalueren, een maatregel die de impact van tarieven zal helpen te compenseren.

China is de grootste exporteur ter wereld, waarbij het grootste deel van de handel in renminbi en Amerikaanse dollars plaatsvindt. In dit geval betalen importeurs naar China meer, terwijl exporteurs een zwakkere renminbi waarderen omdat dit hun goederen iets goedkoper maakt.

Peking heeft de afgelopen maanden de lokale valuta laten verzwakken, waardoor de wisselkoers USD/CNY is gestegen van 7 in september vorig jaar naar 7,27 vandaag.

Mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve

China’s wens om een zwakkere renminbi te hebben, komt op een moment dat de VS de dollar ook enigszins wil devalueren om de export goedkoper te maken.

Trump en zijn functionarissen hebben een onofficieel voorstel bedacht, bekend als het Mar-a-Lago-akkoord, dat landen moet dwingen een zwakkere Amerikaanse dollar te accepteren en lagere rentevoeten op hun investeringen in Amerikaanse staatsobligaties. Landen die hiermee instemmen, zouden vervolgens door de VS worden beschermd.

Een manier waarop de VS de dollar kan devalueren, is door de Federal Reserve de rente te verlagen. Hoewel Jerome Powell heeft laten doorschemeren dat de Fed de rente niet zal verlagen, geloven analisten dat het slechts een kwestie van tijd is. Dit is de boodschap die de Amerikaanse obligatierente uitzendt nadat deze naar het laagste niveau in maanden is gedaald.

Analisten van Goldman Sachs voorspellen drie renteverlagingen later dit jaar, meer dan de twee waar de Fed op heeft gezinspeeld.

Technische analyse USD/CNY

USD/CNY chart by TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers USD/CNY de afgelopen dagen is hersteld, van een dieptepunt van 7,2176 op 12 maart naar 7,28 vandaag. De koers is iets boven de belangrijke weerstand van 7,2765 uitgekomen, het hoogste niveau sinds 24 juni.

De 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) hebben een bullish crossover-patroon gevormd. Ook de Relative Strength Index (RSI) wijst omhoog.

Het paar heeft een klein omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, een populair bullish signaal. De weg van de minste weerstand is dus omhoog, met als eerste te volgen doel 7,3325, het hoogste niveau in januari. Een beweging boven dat niveau wijst op verdere winsten, mogelijk tot 8.